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МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Международная касса: общемировые сборы хоррора «Пять ночей с Фредди» превысили $200 млн

Отметка в $100 млн покорилась «Убийцам цветочной луны»

На международной арене сборы хоррора ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ снизились в среднем лишь на 54%. За пределами США лента освоила по итогам уикенда $104 млн, ее общая выручка достигла $217 млн.

Международная касса УБИЙЦ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ достигла $66,8 млн, с учетом сборов на родине в активе ленты уже $119 млн.

Мультфильм ТРОЛЛИ 3 продолжает активную работу за пределами США. На международной арене по итогам недели картина освоила $56,9 млн.  

Китайский чарт возглавил триллер КТО ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ? По итогам уикенда фильм смог привлечь в общей сложности $33,7 млн.

Фото: кадр из фильма ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ

06.11.2023 Автор: Максим Острый