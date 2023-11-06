Международная касса: общемировые сборы хоррора «Пять ночей с Фредди» превысили $200 млн

На международной арене сборы хоррора ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ снизились в среднем лишь на 54%. За пределами США лента освоила по итогам уикенда $104 млн, ее общая выручка достигла $217 млн.

Международная касса УБИЙЦ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ достигла $66,8 млн, с учетом сборов на родине в активе ленты уже $119 млн.

Мультфильм ТРОЛЛИ 3 продолжает активную работу за пределами США. На международной арене по итогам недели картина освоила $56,9 млн.

Китайский чарт возглавил триллер КТО ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ? По итогам уикенда фильм смог привлечь в общей сложности $33,7 млн.

Фото: кадр из фильма ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ

06.11.2023 Автор: Максим Острый