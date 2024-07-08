Международная касса: «Гадкий я 4» не смог потеснить «Головоломку 2»

Выручка мультфильма ГОЛОВОЛОМКА 2 в международном прокате достигла $683 млн. Это десятый показатель в истории среди всех анимационных релизов. Ее тотал вырос до $1,217 млрд – среди мультфильмов больше зарабатывали только четыре ленты. В Мексике ГОЛОВОЛОМКА 2 стала самым кассовым проектом в истории, заработав на этом рынке $90,2 млн. Аналогичные рекорды мультфильм установил в Колумбии, Чили и Уругвае.

Что касается другого крупного мультфильма, то ГАДКИЙ Я 4 за уикенд на 73 рынках привлек $73 млн. В Мексике картина стартовала с $12,6 млн, в Бразилии – с $5,9 млн, в Испании – с $5,7 млн. Общемировая касса мультфильма выросла до $230 млн.

Фантастический фильм ужасов ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, работая на 67 рынках, пополнил свою копилку на $21,1 млн. Всего за пределами США картина освоила $83,8 млн.

Боевик ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА по итогам уикенда освоил в мировом прокате $360 млн, в международном – $183 млн.

Фантастический блокбастер КАЛКИ, 2898 ГОД НАШЕЙ ЭРЫ смог заработать уже $95 млн. $69 млн из этой суммы приходятся на родной для проекта индийский рынок – это восьмой показатель в истории локальной индустрии.

Лидером китайского бокс-офиса стал триллер A PLACE CALLED SILENCE со стартовыми сборами $51,7 млн. Занявшая второе место ГОЛОВОЛОМКА 2 освоила к концу уикенда $35,7 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2

08.07.2024 Автор: Вероника Cкурихина