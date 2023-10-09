Международная касса: «Изгоняющий дьявола: Верующий» оказался главной новинкой чарта

Хоррор ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ за пределами США стартовал на 52 рынках, где смог привлечь $17,9 млн. Таким образом, тотал его сборов достиг $45,1 млн. В Мексике картина заработала $4 млн, в Великобритании – $2,1 млн, в Италии – $1,2 млн, в Испании – $1 млн, в Германии – $0,9 млн. Впереди у проекта премьеры во Франции, Бразилии и Южной Корее.

Мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ расширил свою географию до 57 стран и за уикенд заработал на международной арене $14 млн. Падение его сборов в среднем составило 47%. Сборы ленты достигли $87,1 млн.

Фантастика СОЗДАТЕЛЬ на 50 рынках за пределами США освоила за уикенд $10,8 млн. Общая выручка ленты в международном прокате выросла до $36,9 млн. Залы IMAX принесли картине $7,8 млн по всему миру.

Хоррор ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2 за уикенд в 75 странах заработал $6,7 млн. За пределами США касса картины выросла до $168 млн, а с учетом сборов на родине – до $249 млн.

Что касается индийского и китайского проката, то в первом случае уверенным лидером остается боевик СОЛДАТ, чья суммарная выручка по итогам недели достигла $137 млн, а во втором – драма ПОД СВЕТОМ, касса которой увеличилась до $138 млн.

Фото: кадр из фильма ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ

09.10.2023 Автор: Илья Кувшинов