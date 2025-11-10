Международная касса: «Хищник: Планета смерти» стартовал с рекордами для франшизы

Международный прокат в первый уикенд ноября захватил фильм ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ. На многих рынках новинка установила рекорд дебютной кассы для серии фильмов про инопланетного убийцу. В частности, это произошло в Великобритании, Южной Корее, Нидерландах, Тайване, Индии и Бразилии. В Китае картина с Эль Фаннинг тоже заняла первое место в чарте; в последний раз голливудскому фильму это удавалось сделать в середине лета, когда выходил МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ. Топ лучших территорий для нового ХИЩНИКА – Китай ($7,4 млн), Великобритания ($3,2 млн), Мексика ($2,3 млн), Франция ($1,8 млн) и Япония ($1,7 млн). Залы IMAX по всему миру принесли проекту $10,8 млн.

Другие фильмы значительно уступили лидеру. Так, киноадаптация романа Коллин Гувер СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ добавила к своим капиталам $5,7 млн, полученные с 57 территорий. Всего на счету у проекта $71 млн.

Фильм ужасов ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2 продолжил работу на 78 рынках, где заполучил $4 млн. Его тотал достиг $120 млн.

Аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ за прошедший уикенд заработало $4,5 млн в 63 странах, где дистрибуцией занимаются компании Sony и Cruncyroll. Общий бокс-офис проекта (включая Японию) составляет $158 млн.

Фантастическая комедия Йоргоса Лантимоса БУГОНИЯ собрала за минувший уикенд $3,6 млн, проект с Эммой Стоун работал на 56 территориях. Общая касса за счет этого выросла до $23,2 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ

10.11.2025 Автор: Дмитрий Некрасов