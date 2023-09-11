Международная касса: «Проклятие монахини 2» показал второй лучший старт во вселенной «Заклятия»

Фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2 заработал к вечеру воскресенья $52,7 млн в 69 странах. Это второй старт в международном прокате среди всех проектов вселенной ЗАКЛЯТИЯ, если рассматривать аналогичные рынки. В Мексике касса ленты составила $8,9 млн, в Индонезии – $4,4 млн, в Бразилии – $4,4 млн, в Италии – $3,3 млн, в Испании – $2,3 млн.

Главным конкурентом хоррору стал индийский экшн СОЛДАТ. По предварительным данным, с учетом старта в четверг фильм заработал по всему миру $64,4 млн – это рекорд для проектов, снятых на языке хинди.

Еще одной яркой премьерой в международном прокате на минувшей неделе стал новый лидер китайского бокс-офиса – криминальная драма DUST TO DUST. На старте картина освоила $23,7 млн.

Рубеж в $900 млн общемировых сборов в ближайшее время покорится ОППЕНГЕЙМЕРУ – к вечеру воскресенья на счету байопика был $891 млн.

Боевику ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3 на минувшем уикенде 50 территорий принесли $11,5 млн. Его международная касса выросла до $45,8 млн, общемировая – до $107,7 млн. В Великобритании фильм освоил $5,9 млн, во Франции – $4,4 млн, в Германии – $4,2 млн, в Австралии – $4 млн, в Испании – $3,2 млн.

Мировая касса БАРБИ увеличилась до $1,403 млрд. За уикенд в 73 странах фильм заработал еще $5,5 млн.

Фото: кадр из фильма ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2

11.09.2023 Автор: Илья Кувшинов