Международная касса: лучшей новинкой стала «Миссия: Красный»

Приключенческое фэнтези МИССИЯ: КРАСНЫЙ стало лучшей новинкой недели в международном прокате. Тематически связанный с Рождеством блокбастер с Дуэйном Джонсоном, Крисом Эвансом и Люси Лью в главных ролях на 75 территориях смог заработать за первый уикенд $26,6 млн.

Лидером же на уикенде остался холдовер ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ. Третья неделя на 66 рынках принесла ему $33 млн. Общемировая касса проекта достигла $394 млн. В залах IMAX релиз освоил $29,6 млн.

Работающий в 80 странах мультфильм ДИКИЙ РОБОТ за уикенд заработал $9 млн. Всего в его активе за пределами США – $162 млн.

В Китае лучшей новинкой недели стала мелодрама THE UNTOLD STORY. К вечеру воскресенья она заработала у себя на родине $11,2 млн. Касса стартовавшего 1 ноября фильма-катастрофы РАДИОАКТИВНЫЕ ОСАДКИ к концу уикенда достигла $25 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МИССИЯ: КРАСНЫЙ

11.11.2024 Автор: Максим Острый