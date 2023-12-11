Международная касса: «Вонка» стал лидером на 32 территориях

Фэнтези-мюзикл ВОНКА с Тимоти Шаламе в главной роли начал прокат в 37 странах, где смог заработать $43,2 млн. На 32 территориях новинка возглавила чарты. В Великобритании касса проекта достигла $11,1 млн, что стало вторым результатом для студии Warner Bros. на данном рынке в 2023 году. В Мексике новинка освоила $5,2 млн, в Испании – $4,4 млн, в Германии – $3,6 млн, в Китае – $3,2 млн. 846 залов IMAX принесли ленте $2,3 млн.

Мультфильм МИГРАЦИЯ, еще одна яркая новинка недели, пока что вышел в прокат только в 18 странах. За первый уикенд его выручка составила $6,5 млн. Из них $2 млн принесла Франция, $1,8 млн – Италия, $1 млн – Китай, $0,4 млн – Бельгия, по $0,2 млн – ОАЭ и Саудовская Аравия.

Что касается холдоверов, то НАПОЛЕОН за уикенд пополнил свою копилку в международном прокате на $16,1 млн. Его общие сборы за пределами США выросли до $118 млн.

Падение кассы мультфильма ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ составило в среднем 34%. В 37 странах лента освоила за уикенд $12,1 млн. Общемировая касса релиза достигла $106 млн.

Фантастика ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ПЕВЧИХ ПТИЦАХ И ЗМЕЯХ увеличила свою выручку за пределами США до $143 млн.

В Китае прокат возглавила криминальная драма НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ. За первый уикенд новинка привлекла $13,4 млн.

Фото: кадр из фильма ВОНКА

11.12.2023 Автор: Максим Острый