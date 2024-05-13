Международная касса: новая «Планета обезьян» стартовала на 52 территориях

ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО стала лидером международного проката – за уикенд лента смогла освоить на международной арене $72,5 млн. Премьера фильма состоялась, помимо США, в 52 странах. В Бразилии картина показала лучший старт 2024 года, заработав $2,6 млн. Лента также смогла возглавить китайский прокат, хотя ее сборы на этом рынке в размере $11,4 млн очевидно пострадали от наличия сразу трех сильных локальных конкурентов-холдоверов. Во Франции НОВОЕ ЦАРСТВО завоевало золото, заработав $7,1 млн. В Мексике сборы проекта составили $6,4 млн, в Великобритании – $4,8 млн, в Южной Корее – $3,2 млн, в Австралии – $2,7 млн, в Германии – $2,2 млн, в Испании – $2,2 млн, в Индонезии – $1,9 млн. Залы IMAX по всему миру принесли фильму $13,2 млн.

Новая работа Джона Красински, семейная лента ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ с Райаном Рейнольдсом дебютировала в кинотеатрах Франции и Бельгии. За уикенд лента освоила на этих рынках $3,3 млн и $0,3 млн соответственно. На следующей неделе ей предстоит премьера на 56 территориях.

Тем временем ее главный конкурент, мультфильм ГАРФИЛД В КИНО в 22 странах заработал на минувшей неделе $11,8 млн. Тотал его сборов вырос до $36 млн. В Германии картина начала прокат с $2,1 млн, в Мексике ее выручка достигла уже $12,5 млн, в Испании – $3,6 млн. Впереди у проекта старты в Южной Корее, Великобритании и Австралии, позднее (уже в июле) – во Франции.

Тотал сборов КАСКАДЕРОВ по итогам уикенда преодолел рубеж в $100 млн. На международной арене картина пополнила свой счет на $9,4 млн. Падение кассы составило в среднем 54%. Наибольшего успеха проект добился в Великобритании ($8,3 млн), Австралии ($6,6 млн), Мексике ($3,6 млн), Германии ($3,4 млн) и Франции ($3,4 млн).

Выручка ПРЕТЕНДЕНТОВ в международном прокате увеличилась на $4,2 млн, до $30,6 млн.

Хоррор ТАРО: КАРТА СМЕРТИ на 35 рынках освоил $3 млн. Всего за пределами США он заработал $8,2 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО

13.05.2024 Автор: Максим Острый