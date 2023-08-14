Международная касса: «Барби» показала рекорд среди игровых проектов женщин-режиссеров

За уикенд БАРБИ освоила $45,1 млн на 75 рынках. Таким образом, ее общемировая выручка достигла $1,184 млрд – это новый рекорд среди игровых проектов, снятых женщинами. Падение сборов фильма Греты Гервиг составило в среднем 47%. В ОАЭ БАРБИ начала прокат с $1,9 млн, в Саудовской Аравии – с $1,8 млн. В Великобритании выручка ленты превысила $100 млн.

Хоррор МЕГ 2: БЕЗДНА также на 75 рынках смог привлечь $43,7 млн за уикенд. Его международная касса выросла до $203 млн. Ключевыми территориями стали Китай ($90,2 млн), Мексика ($15 млн), Великобритания ($9,7 млн), Франция ($7,6 млн), Испания ($7,4 млн). Впереди у проекта старты в Южной Корее и Японии.

Снижение сборов ОППЕНГЕЙМЕРА составило в среднем 43%. В 79 странах фильм привлек за уикенд $32 млн. За пределами США на счету картины уже $385 млн.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ 1. по итогам недели преодолела рубеж в $500 млн общемировых сборов. Международная касса проекта выросла до $363 млн.

Спортивная драма ГРАН ТУРИЗМО, релиз которой в США состоится в конце месяца, пока что стартовала на 30 рынках с $10,7 млн. Наибольшего успеха проект добился во Франции ($2,3 млн), Великобритании ($1,3 млн), а также Австралии и Германии (по $1 млн).

Международная касса мультфильма ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ по итогам уикенда выросла до $21,9 млн. Из них $7,2 млн картина освоила в Великобритании, $2,9 млн – в Мексике, $1,8 млн – во Франции и $1,7 млн – в Германии. В Китае картина стартовала лишь с $1 млн и восьмой строчки в национальном чарте.

ФОТО: Кадр из фильма БАРБИ

14.08.2023 Автор: Илья Кувшинов