Международная касса: «Вонка» преодолел полумиллиардный рубеж в мировом прокате

Уикенд принес ВОНКЕ в 77 странах $15,3 млн. Таким образом, с учетом сборов в США тотал проекта достиг отметки в $505 млн. $71,1 млн из этой суммы принесла Великобритания, $25,4 млн – Франция, $24,4 млн – Мексика, $21 млн – Австралия, $20,9 млн – Германия.

Боевик ПЧЕЛОВОД на 49 рынках заработал $20,4 млн. Залы IMAX по всему миру принесли релизу $8,1 млн. $4,4 млн новинка освоила в Китае, по $2,9 млн – в Германии и Австрии. Касса в странах Ближнего Востока составила в общей сложности $2,7 млн.

Мюзикл ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ на 16 рынках привлек $6,5 млн. Наиболее активно картина стартовала в Австралии ($2,3 млн) и Мексике ($1,7 млн), где смогла возглавить чарты. На следующей неделе у фильма состоится премьера в Великобритании, еще неделей позже – в Германии.

Холдовер АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО за уикенд заработал $16,6 млн, картина идет в прокате в 78 странах. За пределами США ее выручка достигла $266 млн.

Мультфильм МИГРАЦИЯ в 74 странах за уикенд освоил $8,9 млн. Касса картины в международном прокате выросла до $86,9 млн. Впереди у релиза премьеры в Великобритании и Японии.

Еще один анимационный проект, ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ, пополнил свою копилку на $8,6 млн на 51 территории. В Японии касса ленты достигла $20,9 млн, во Франции – $19,6 млн, в Германии – $15,8 млн, в Великобритании – $15 млн, в Италии – $9,8 млн.

Романтическая комедия КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ на минувшей неделе потеряла в среднем лишь 13% своей кассы. В 23 странах лента заработала за уикенд $5,1 млн, а всего на ее счету в международном прокате $22,8 млн.

Фантастика БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ лишь на 6 рынках освоила уже $6,1 млн. С учетом праздничного уикенда в США тотал ее сборов достиг $23,8 млн. В Великобритании картина стартовала со второй строчки бокс-офиса и $2 млн.

В китайском прокате лидерство захватила локальная комедия ДЖОННИ, НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ! На ее счету в настоящий момент – $109 млн.

Фото: кадр из фильма ВОНКА

15.01.2024 Автор: Максим Острый