Международная касса: суммарные сборы франшизы «Гадкий я» превысили отметку в $5 млрд

Мультфильм ГАДКИЙ Я 4 за уикенд на международной арене заработал $88 млн на 78 рынках. Тотал его сборов достиг $438 млн. В Великобритании лента стартовала с $13 млн, в Германии – с $9,3 млн, во Франции – с $8,7 млн. Премьерный уикенд в Китае принес картине $17,7 млн – этой второй показатель на данном рынке в истории бренда. Уже в пятницу общая касса мультфильмов серии ГАДКИЙ Я и МИНЬОНЫ перевалила за $5 млрд – ранее это не удавалось сделать ни одной анимационной франшизе.

Также 38% потеряла от кассы предыдущего уикенда в международном прокате ГОЛОВОЛОМКА 2. 47 территорий принесли ей еще $50,2 млн. За пределами США мультфильм заработал уже $778 млн.

Фильм ужасов ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ на прошлой неделе покорил важный для себя рубеж в $200 млн в международном прокате.

Ранний старт на 38 рынках принес фильму-катастрофе СМЕРЧ 2 $11,5 млн. Картину уже можно увидеть в кинотеатрах Австралии, Мексики и Бразилии.

Романтическая комедия ПОКАЖИ МНЕ ЛУНУ вышла в прокат в 52 странах. Там она смогла освоить $9 млн.

Лидером китайского проката стала комедия SUCCESSOR. К вечеру воскресенья в ее копилке было $49,1 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadlinе, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГАДКИЙ Я 4

15.07.2024 Автор: Максим Острый