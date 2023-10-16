Международная касса: фильм-концерт Тейлор Свифт вышел в прокат одновременно почти на сотне рынков

TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR за первый уикенд в международном прокате привлек, по предварительным оценкам, от $31 млн до $33 млн. Таким образом, тотал его сборов достиг как минимум $126 млн. В Великобритании, Германии, Италии, Мексике, Австралии и еще на ряде рынков новинка смогла завоевать золото. Залы IMAX по всему миру принесли проекту $13,1 млн.

Третья часть мультфильма ТРОЛЛИ вышла в прокат на пяти территориях. Общие сборы проекта пока что составили $1,4 млн.

Отметку в $100 млн на минувшей неделе смог преодолеть анимационный проект ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ.

Премьера хоррора ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ состоялась еще в 26 странах. Благодаря этому за уикенд фильм смог привлечь $15,9 млн. $1,7 млн он заработал во Франции, $1,5 млн – в Бразилии.

Что касается других холдоверов, то фантастика СОЗДАТЕЛЬ за уикенд в международном прокате освоила $5,9 млн на 50 рынках. Всего за пределами США ее касса достигла $46,7 млн.

Боевику ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3 прошлая неделя принесла $5,7 млн в 57 странах. На международной арене картина привлекла уже $86,1 млн.

Хоррор ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2 в 74 странах смог заработать $4 млн, а ПИЛА 10 на 56 рынках освоила $3,5 млн. За пределами США общая касса первого проекта достигла $174 млн, второго – $29,9 млн.

В Китае лидером проката остается драма ПОД СВЕТОМ. В ее копилке по итогам недели $174 млн.

Фото: кадр из фильма TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR

16.10.2023 Автор: Илья Кувшинов