Международная касса: сиквел франшизы «Нэчжа» побил «Звездные войны: Пробуждение силы»

Ключевыми поставщиками новостей международного проката на минувшей неделе остались Китай и Корея. Анимационный релиз НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ, по сообщениям китайских аналитиков, на минувшей неделе смог догнать фильм ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ и стать пятым самым кассовым проектом в истории. Сборы ленты в мировом прокате превысили отметку в $2,08 млрд.

Экшн НОВОКАИН пока что стартовал только на 19 зарубежных рынках. Там он смог освоить в общей сложности $1,8 млн.

Шпионский триллер ЧЕРНЫЙ ЧЕМОДАН – ДВОЙНАЯ ИГРА вышел в прокат в 37 странах. На этих рынках он привлек $4,3 млн.

Фантастика МИККИ 17 увеличила свою общемировую кассу до $90,5 млн. За уикенд фильм заработал за пределами США $15,6 млн при падении в среднем на 37%.

В копилке еще одного холдовера, кинокомикса КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР, к вечеру воскресенья было с учетом проката за пределами США $389 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ

17.03.2025 Автор: Максим Острый