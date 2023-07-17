Международная касса: новая «Миссия невыполнима» возглавила чарты в десятках стран

На первом уикенде новый фильм с Томом Крузом заработал на 70 рынках $155 млн, а с учетом США на его счету $235 млн. По оценке студии Paramount, это лучший старт в истории франшизы. Также картина установила стартовые рекорды среди фильмов серии в Великобритании, Австралии, Бразилии, Индии, Нидерландах и еще 30 странах. В Китае новинка начала прокат с умеренных $25,4 млн, что на 66% ниже цифр предыдущей части франшизы. Южная Корея принесла фильму $14,3 млн, Великобритания – $13,8 млн, Индия – $9 млн, Австралия – $8,3 млн.

Мультфильм ЭЛЕМЕНТАРНО на минувшей неделе преодолел рубеж в $300 млн общемировых сборов. 51 рынок принес картине за уикенд $28,2 млн, падение ее сборов составило в среднем лишь 23%. Ключевыми территориями для релиза стали Южная Корея ($32,6 млн), Мексика ($16,4 млн), Китай ($15,7 млн), Франция ($11,9 млн) и Бразилия ($10 млн).

До $6 млн смог увеличить свою выручку на Филиппинах хоррор АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ, ставший самым успешным представителем жанра ужасов в истории этого рынка. В Индонезии и Вьетнаме лента стартовала с $3,8 млн и $0,8 млн соответственно. Всего за уикенд фильм заработал за пределами США $21,5 млн. Тотал его сборов достиг $123 млн. Впереди у проекта премьеры в Южной Корее и Испании.

До $302 млн смог увеличить свою общемировую кассу приключенческий фильм ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ. Падение его сборов на уикенде составило в среднем 47%. Наибольшего успеха релиз смог добиться в Великобритании ($21 млн), Франции ($15,1 млн), Японии ($12,8 млн), Германии ($9,9 млн) и Испании ($9,4 млн).

В Японии стартовал прокат нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки КАК ПОЖИВАЕТЕ?. По предварительным данным, картина сумела собрать на старте 1,56 млрд йен, то есть, примерно $11,3 млн. Благодаря такой кассе картина стала вторым самым успешным релизом студии Ghibli после УНЕСЕННЫХ ПРИЗРАКАМИ.

Фото: кадр из фильма МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА, ЧАСТЬ 1

17.07.2023 Автор: Максим Острый