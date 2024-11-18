Международная касса: «Гладиатор 2» показал лучший старт за рубежом в карьере Ридли Скотта

ГЛАДИАТОР 2 заработал в 63 странах за первый уикенд $87 млн. Для сэра Ридли Скотта это лучший старт проекта в международном прокате, а для студии Paramount – лучший международный старт релиза с возрастным рейтингом R. В США и Китае премьера фильма назначена на 22 ноября.

Тотал сборов третьей части франшизы ВЕНОМ достиг $436 млн, из которых $309 млн пришлись на международный прокат. Это выше итоговых цифр сиквела ($293 млн).

Снижение сборов фэнтези МИССИЯ: КРАСНЫЙ составило в среднем 43%. За уикенд холдовер заработал за пределами США $14,7 млн. Его общая касса достигла $84,1 млн.

Мировые сборы мультфильма ДИКИЙ РОБОТ перевалили за $300 млн. Выручка за уикенд в международном прокате составила $6 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter

Фото: кадр из фильма ГЛАДИАТОР 2

18.11.2024 Автор: Максим Острый