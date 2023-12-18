Международная касса: «Вонка» продолжает шествие по миру

После старта на позапрошлой неделе в 37 странах фэнтези-мюзикл ВОНКА на минувшем уикенде вышел в прокат практически по всему остальному миру (в Южной Корее премьера ленты назначена на январь). 77 рынков принесли проекту за уикенд $53,6 млн. Таким образом, за пределами США картина уже освоила $112 млн, а тотал ее сборов вырос до $151 млн. В залах IMAX по всему миру касса релиза составила $8,7 млн.

Мультфильм ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ начал прокат в Японии, где заработал на старте $4,4 млн. Всего за уикенд холдовер привлек $12,2 млн, его общая выручка за пределами США достигла $72 млн.

Тотал сборов НАПОЛЕОНА на минувшей неделе вырос до $188 млн. На 65 рынках картина за уикенд привлекла $8 млн.

Фантастика ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ПЕВЧИХ ПТИЦАХ И ЗМЕЯХ заработала за уикенд $6,5 млн в 84 странах. Выручка релиза в международном прокате добралась до отметки в $155 млн.

Мультфильм МИГРАЦИЯ на 26 территориях привлек $5,2 млн, из которых $2 млн пришлись на Мексику. Всего на счету картины на данный момент $12,3 млн.

Лидером китайского проката стала криминальная драма БЕСКОНЕЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. К концу недели на ее счету было $36,2 млн.

Фото: кадр из фильма ВОНКА

18.12.2023 Автор: Максим Острый