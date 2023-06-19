Международная касса: главным блокбастером стал «Флеш»

Кинокомикс ФЛЭШ стартовал на минувшем уикенде на 78 рынках. В 54 странах ему удалось возглавить бокс-офис. Международная касса проекта составила $75 млн, тотал с учетом США – $139 млн. У фильма складывается позитивный зрительский «сарафан», однако недостаточно активная рекламная кампания и спокойные отзывы критиков привели к сравнительно скромному стартовому результату.

Мультфильм ЭЛЕМЕНТАРНО пока что появился на больших экранах только 17 стран, где смог привлечь $15 млн. Китайские зрители принесли ему $5,2 млн, южнокорейские – $3,2 млн, австралийские – $1,1 млн, аргентинские – $1 млн.



Что касается холдоверов, то фантастика ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ на 68 рынках пополнила свою копилку на $37,2 млн. Международная касса проекта достигла, таким образом, $174 млн, мировая – $278 млн. Из них $60,6 млн приходятся на Китай.



Мультфильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ вплотную приблизился к полумиллиардному рубежу в мировом прокате. По итогам недели в его копилке было в общей сложности $489 млн. Из них $27,6 млн он заработал за последний уикенд на 60 рынках за пределами США.



Касса РУСАЛОЧКИ в 52 странах за уикенд составила $15,3 млн при среднем падении на 50%. Международные сборы релиза выросли до $212 млн, тотал – до $466 млн. Наибольшего успеха фильм добился в Великобритании ($27,5 млн), Мексике ($19,7 млн), Бразилии ($14,8 млн), Италии ($12,3 млн) и Австралии ($11,9 млн).

Наконец, ФОРСАЖ 10 по итогам недели смог улучшить международный результат шестой части франшизы, заработав за пределами США в общей сложности $534 млн. Мировая касса блокбастера достигла $677 млн, из которых $137 млн были заработаны картиной в Китае.

19.06.2023 Автор: Максим Острый