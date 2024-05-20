Международная касса: «Воображаемые друзья» расширили присутствие на рынке

Главной новинкой международного проката на минувшей неделе стала семейная лента ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ. Проект расширил свое присутствие с 2 до 58 территорий, на которых освоил $20 млн. В Великобритании фильм начал прокат с $3,2 млн и первого места чарта. В Мексике ему досталось серебро и $2,8 млн, в Австралии – $2 млн и золото. $0,9 млн в копилку фильма добавила Германия, $0,9 млн – Испания. Во Франции выручка проекта выросла до $5,2 млн.

Фантастика ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО на 52 рынках заработала за уикенд $40,6 млн. Всего за пределами США проект освоил уже $136 млн. В Китае касса фильма достигла $20,4 млн, во Франции – $13,8 млн, в Мексике – $12 млн, в Великобритании – $10 млн, в Южной Корее – $5,8 млн. Выручка проекта в залах IMAX в мировом прокате выросла до $21,8 млн.

Мультфильм ГАРФИЛД В КИНО, работающий пока что только в 27 странах, освоил за уикенд $10,3 млн. Падение его кассы составило в среднем умеренные 28%. Общая выручка на международной арене добралась до отметки в $49 млн.

$7,2 млн принесли КАСКАДЕРАМ кинотеатры в 81 стране. В Китае картина начала прокат с $0,9 млн. Тотал сборов ленты увеличился до $128 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ

20.05.2024 Автор: Максим Острый