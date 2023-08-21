Международная касса: «Синий жук» выступил слабее прошлых картин киновселенной DC

СИНИЙ ЖУК стартовал в международном прокате на 63 рынках, однако заработать на них смог только $18 млн. Таким образом, мировая касса проекта составила $43,4 млн, что значительно ниже показателей прошлых фильмов DC. В Мексике новинка освоила $2,7 млн, в Бразилии – $2,1 млн, во Франции – $1,5 млн, в Великобритании – $1,5 млн, в Индонезии – $1,2 млн.

ОППЕНГЕЙМЕР в Южной Корее за первый уикенд привлек $4,3 млн, что является рекордом для фильмов Кристофера Нолана на данном рынке. Кроме того, это лучший старт в данной стране среди голливудских проектов в 2023 году. В целом, мировая выручка байопика выросла за уикенд на $32 млн и достигла $718 млн.

БАРБИ в 75 странах освоила за уикенд еще $26,7 млн, падение составило в среднем 42%. Теперь общемировые сборы фильма Греты Гервиг достигли $1,279 млрд – это второй показатель в истории студии Warner Bros.

Хоррор МЕГ 2: БЕЗДНА на 76 рынках заработал за уикенд $21,9 млн. За пределами США выручка ленты выросла до $250 млн. Наибольшего успеха проект добился в Китае ($106,3 млн), Мексике ($18,3 млн), Великобритании ($12,5 млн), Франции ($9,9 млн) и Испании ($9,8 млн).

Снижение сборов спортивной драмы ГРАН ТУРИЗМО составило в среднем 37%. Общая выручка проекта достигла $22,7 млн.

Мультфильм ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ по итогам уикенда на 47 рынках смог освоить $30,3 млн. Тотал его сборов достиг $118 млн.

Комедия ОТВЯЗНЫЕ ДВОРНЯГИ начала прокат в 21 стране. Там ей удалось привлечь $2 млн.

Китайский прокат по-прежнему возглавляет драма NO MORE BETS, чья касса уже достигла $406 млн.

Фото: кадр из фильма СИНИЙ ЖУК

21.08.2023 Автор: Илья Кувшинов