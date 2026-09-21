Международная касса: «Обитель зла» Зака Креггера стала главной премьерой

Главной премьерой международного проката на минувших выходных стал хоррор ОБИТЕЛЬ ЗЛА. Фильм TriStar Pictures, Constantin Film и Davis Films собрал $48,3 млн за пределами США, а с учетом американской кассы его мировые сборы достигли $108,3 млн. Это лучший старт в истории франшизы и крупнейший для режиссера Зака Креггера, превысивший результат его прошлогодних ОРУДИЙ, которые открылись в мире с $70 млн. Лучшую выручку за пределами США продемонстрировала Великобритания – $5,8 млн. Пока в международном прокате открылась основная часть территорий – в частности, особое значение для франшизы традиционно имеет Китай, где дата выхода пока не определена.

Фэнтезийная драма ОДИССЕЯ в десятый уикенд собрала $21,1 млн в мировом прокате, включая $4,9 млн в США и $16,2 млн на международных рынках. Общие сборы картины достигли $609,8 млн в американском кинопрокате и $1,11 млрд за пределами США. Мировая касса составила $1,72 млрд. Благодаря этому результату ОДИССЕЯ обошла ГОЛОВОЛОМКУ 2 и поднялась на 11-е место среди самых кассовых фильмов в истории мирового кинопроката.

Тем временем еще один хоррор продолжает демонстрировать высокую выносливость. Фильм ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ производства A24 преодолел отметку в $400 млн в мировом прокате. Картина остается самым кассовым проектом в истории A24.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОБИТЕЛЬ ЗЛА

21.09.2026 Автор: Дмитрий Некрасов