Международная касса: «Головоломка 2» стала вторым самым кассовым мультфильмом в истории

Фильм-катастрофа СМЕРЧ 2 не смог встряхнуть международный прокат. Лента, стартовавшая по миру еще на прошлой неделе, в этот уикенд расширила свою воронку до 76 стран и увеличила свою зарубежную кассу до $42,7 млн. Из этой суммы $5,5 млн пришлись на Великобританию, $2,5 млн – на Мексику, $2 млн – на Австралию, $9,1 млн – на Францию. Залы IMAX по всему миру с учетом раннего старта принесли проекту $12 млн.

Мультфильм ГАДКИЙ Я 2 за уикенд смог привлечь на 79 рынках $51,9 млн. Общая касса релиза в международном прокате выросла до $315 млн. В Японии, где проект только стартовал, его выручка составила $4,4 млн. Впереди у ленты старты в Южной Корее и Италии.

На шестой неделе анимационный хит ГОЛОВОЛОМКА 2 на 51 территории освоил за уикенд $34,2 млн. Всего на мировой арене фильм заработал на данный момент $1,443 млрд. Чтобы обогнать мировые сборы ХОЛОДНОГО СЕРДЦА 2 ($1,454 млрд) и получить звание самого успешного мультфильма, проекту нужно всего $11 млн.

Лидером китайского проката остается комедия ПРЕЕМНИК – классическая история перевоспитания богатого наследника. Ее общая выручка уже достигла $222 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2

22.07.2024 Автор: Вероника Cкурихина