Международная касса: «Убийцы цветочной луны» стартовали на 63 рынках

За пределами США драма УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ привлекла $21 млн на 63 рынках. Наибольшего успеха новая работа Мартина Скорсезе добилась в Великобритании ($3 млн), Франции ($2,6 млн), Германии ($1,6 млн), Австралии ($1,4 млн) и Испании ($1,3 млн). Залы IMAX принесли фильму $5,1 млн по всему миру, $1,8 млн – за пределами США.

Индийский боевик ЛЕО за первый уикенд освоил в международном прокате, по предварительным данным, $43,9 млн. Из них на родной для проекта рынок пришлись $26 млн.

ТРОЛЛИ 3 по итогам недели смогли заработать $14,3 млн. Общая касса ленты на международной арене составила $16 мл.

Фильм-концерт TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR привлек за минувший уикенд за пределами США еще $10,5 млн. Общая выручка проекта, таким образом, достигла $165 млн.

Падение сборов хоррора ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ в международном прокате составило в среднем 51%. Тотал его кассы достиг $108 млн.

Мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ в среднем потерял 42% от кассы предыдущего уикенда. За пределами США лента освоила уже $92,3 млн.

Новым лидером китайского проката стала криминальная драма ТЕЧЕТ ТОЛЬКО РЕКА. На старте лента заработала $13,3 млн.



Фото: кадр из фильма УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

23.10.2023 Автор: Илья Кувшинов