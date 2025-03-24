Международная касса: «Белоснежка» оказалась на вершине

Новый проект студии Disney возглавил международный прокат. Игровая версия БЕЛОСНЕЖКИ начала прокат на 51 рынке за пределами США. В этих странах проект освоил в общей сложности $44,3 млн. Тотал его сборов составил, таким образом, $87,3 млн.

Два крупных холдовера преодолели на прошедшей неделе достаточно заметные рубежи. Во-первых, тотал сборов кинокомикса КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР превысил $400 млн. Во-вторых, фантастика МИККИ 17 смогла освоить в общей сложности свыше $100 млн.

Криминальная драма THE ALTO KNIGHTS вышла в прокат на 9 рынках за пределами США. Суммарные международные сборы ленты составили $1,9 млн.

В китайском прокате, после новогоднего бума, наблюдается затишье. Лидером там остается НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ, чья выручка на родном рынке достигла отметки в $2,069 млрд.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма БЕЛОСНЕЖКА

24.03.2025 Автор: Максим Острый