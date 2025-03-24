Международная касса: «Белоснежка» оказалась на вершине
Новый проект Disney начал прокат на 51 рынке за пределами США
Новый проект студии Disney возглавил международный прокат. Игровая версия БЕЛОСНЕЖКИ начала прокат на 51 рынке за пределами США. В этих странах проект освоил в общей сложности $44,3 млн. Тотал его сборов составил, таким образом, $87,3 млн.
Два крупных холдовера преодолели на прошедшей неделе достаточно заметные рубежи. Во-первых, тотал сборов кинокомикса КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР превысил $400 млн. Во-вторых, фантастика МИККИ 17 смогла освоить в общей сложности свыше $100 млн.
Криминальная драма THE ALTO KNIGHTS вышла в прокат на 9 рынках за пределами США. Суммарные международные сборы ленты составили $1,9 млн.
В китайском прокате, после новогоднего бума, наблюдается затишье. Лидером там остается НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ, чья выручка на родном рынке достигла отметки в $2,069 млрд.
По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.
Фото: кадр из фильма БЕЛОСНЕЖКА
24.03.2025 Автор: Максим Острый