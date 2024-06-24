Международная касса: «Головоломка 2» вновь возглавила чарт

ГОЛОВОЛОМКА 2 работает в мировом прокате с фантастическими темпами. Новый мультфильм Pixar лишь за 12 дней в мировом прокате заработал $724 млн. Это уже сейчас десятый результат в истории студии. $369 млн из этой суммы ГОЛОВОЛОМКА 2 заработала за пределами США. Тотал сборов ленты превысил итоговые показатели сиквела ДЮНЫ ($712 млн). На прошедшей неделе картина стартовала во Франции, Италии, Испании, Китае, Бразилии и Бельгии. За уикенд ее сборы на международной арене составили $164 млн. В Мексике выручка картины выросла до $63,9 млн, в Великобритании – до $29,2 млн, в Южной Корее – до $29,0 млн. Первый уикенд в Китае принес ей $10,3 млн.

Драма БАЙКЕРЫ стартовала на 49 рынках за пределами США, где заработала без малого $4 млн. В Великобритании она начала прокат с $1,4 млн.

Лидером китайского проката стала мелодрама НАШИ ОБЩИЕ МОМЕНТЫ. К вечеру воскресенья в ее активе были $19,4 млн.

Что касается холдоверов, то тотал боевика ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА по итогам уикенда достиг $289 млн, а мультфильма ГАРФИЛД В КИНО – $230 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2

24.06.2024 Автор: Максим Острый