Международная касса: «Злая» почти сравнялась с «Гладиатором 2»
В Китае, в свою очередь, продолжают царить локальные проекты
Премьера фэнтези-мюзикла ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА состоялась в 61 стране. За уикенд фильм освоил на этих рынках $50,2 млн. Для студии Universal это лучший старт игрового проекта в этом году на 46 рынках. Тотал ленты составил $164 млн, что является рекордным стартом для мюзиклов в мировом прокате. При этом ЗЛАЯ еще не появилась на экранах Франции, Германии, Японии и Китая.
ГЛАДИАТОР 2 записал на свой счет за уикенд $50,5 млн. Падение сборов составило в среднем умеренные 42%. Касса фильма в мировом прокате уже достигла $221 млн.
Что касается Китая, то там пока что продолжают царить локальные проекты. Лидером уикенда на этом рынке стала мелодрама HER STORY, стартовавшая с $21,4 млн. Полнометражная версия анимационного сериала «Син-тян» начала прокат с $8,7 млн.
По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.
Фото: кадр из фильма ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА
25.11.2024 Автор: Максим Острый