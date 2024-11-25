Международная касса: «Злая» почти сравнялась с «Гладиатором 2»

Премьера фэнтези-мюзикла ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА состоялась в 61 стране. За уикенд фильм освоил на этих рынках $50,2 млн. Для студии Universal это лучший старт игрового проекта в этом году на 46 рынках. Тотал ленты составил $164 млн, что является рекордным стартом для мюзиклов в мировом прокате. При этом ЗЛАЯ еще не появилась на экранах Франции, Германии, Японии и Китая.

ГЛАДИАТОР 2 записал на свой счет за уикенд $50,5 млн. Падение сборов составило в среднем умеренные 42%. Касса фильма в мировом прокате уже достигла $221 млн.

Что касается Китая, то там пока что продолжают царить локальные проекты. Лидером уикенда на этом рынке стала мелодрама HER STORY, стартовавшая с $21,4 млн. Полнометражная версия анимационного сериала «Син-тян» начала прокат с $8,7 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА

25.11.2024 Автор: Максим Острый