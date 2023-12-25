Международная касса: «Аквамен и потерянное царство» стартовал в 73 странах

Кинокомикс АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО стартовал за пределами США в 73 странах, где смог освоить $80,1 млн. Залы IMAX принесли ленте $14 млн, из них $6 млн пришлись на Китай. Всего новинка освоила там $31,9 млн, что является лучшим показателем за 2023 год для супергеройского кино на этом рынке. Также лента смогла привлечь $5 млн в Мексике, $3,6 млн в Индонезии, $3,2 млн во Франции, $3 млн в Великобритании.

Лишь на 33% в среднем сократились сборы мюзикла ВОНКА в международном прокате. На 77 рынках холдовер освоил за уикенд $33,2 млн. Тотал его сборов достиг $255 млн.

Индийский экшн-триллер САЛААР, по предварительным оценкам, должен заработать за уикенд в мировом прокате $37 млн.

Мультфильм ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ пополнил свою копилку на международной арене на $9,6 млн; картина работает в прокате в 41 стране. За пределами США ее выручка составила к вечеру воскресенья $86,8 млн. В Италии лента стартовала с $1,2 млн. Во Франции касса проекта достигла $11,1 млн, в Великобритании – $10 млн, в Германии – $9,2 млн, в Японии – $8,6 млн, в Китае – $5,9 млн.

Еще один мультфильм, МИГРАЦИЯ, стартовал на минувшей неделе еще на 17 рынках. Общая выручка проекта в международном прокате увеличилась на $7,9 млн и достигла $22 млн.

Фото: кадр из фильма АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО

25.12.2023 Автор: Максим Острый