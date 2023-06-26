Международная касса: мировым лидером проката стал китайский хит

Китайский криминальный триллер ПОТЕРЯВШИСЬ В ЗВЕЗДАХ у себя на родине по итогам первой недели в прокате смог заработать $103 млн. Второе место в местном чарте досталось мелодраме ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! – на ее счету $24,9 млн.

Что касается голливудских проектов, то наибольшего успеха на неделе добился мультфильм ЭЛЕМЕНТАРНО, потерявший лишь 18% от кассы первого уикенда. На 40 территориях лента смогла привлечь $31,3 млн, ее выручка в международном прокате достигла $55,6 млн. Во Франции, Германии, Италии, Бразилии и Мексике мультфильм стартовал с первого места. Наибольшего же успеха проект пока что добился в Китае ($11,1 млн), Южной Корее ($9,6 млн), Мексике ($4,6 млн), Аргентине ($3,1 млн) и Франции ($2,7 млн).

Кинокомиксу ФЛЭШ 78 рынков принесли $26,6 млн. Падение сборов составило в среднем 59%. Общая выручка за пределами США выросла до $123 млн. Ключевыми рынками для фильма стали Китай ($23,6 млн), Мексика ($14,4 млн), Великобритания ($8,5 млн), Бразилия ($5,4 млн) и Южная Корея ($4,7 млн).

Комедия БЕЗ ОБИД вышла в прокат в 48 странах и заработала там $9,5 млн. Великобритания принесла ей $1,5 млн, Австралия – $1,3 млн, Германия – $1,1 млн.

На 69 рынках фантастика ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ освоила $25,6 млн, что увеличило ее международную кассу до $218 млн. Старт в Австралии принес картине $2,9 млн, а максимума фильм добился в Китае ($78,1 млн).

Мировая выручка мультфильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ достигла по итогам недели $560 млн, из них $243 млн лента заработала за пределами США. На минувшем уикенде 63 рынка пополнили копилку проекта на $22 млн. В Южной Корее мультфильм стартовал с $3 млн, на Тайване – с $1,5 млн.

К рубежу в $500 млн в общемировом прокате по итогам недели вплотную приблизилась РУСАЛОЧКА. В 52 странах картина за уикенд заработала $9,4 млн.

Фото: промо к фильму ПОТЕРЯВШИСЬ В ЗВЕЗДАХ

26.06.2023 Автор: Максим Острый