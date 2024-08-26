Международная касса: «Чужой: Ромул» продолжает лидировать в китайском прокате

ЧУЖОЙ: РОМУЛ за уикенд на 50 рынках освоил в общей сложности $41,6 млн. За пределами США касса фантастического триллера Феде Альвареса достигла $153 млн – $73,4 млн из этой суммы приходятся на Китай. В залах IMAX по всему миру проект заработал $31,2 млн, это второй показатель среди всех фильмов ужасов. Тотал сборов картины достиг $225 млн.

Мелодрама ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС в 54 странах привлекла $22,3 млн за уикенд. Падение сборов составило в среднем умеренные 34%. Общая выручка ленты в международном прокате выросла до $122 млн, в мировом – до $243 млн.

Кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА пополнил свою копилку на $20,2 млн. Тотал сборов картины достиг $1,211 млрд – это восьмой результат среди всех проектов MCU.

Продолжают приносить прибыль своим создателям два анимационных хита этого года. ГАДКИЙ Я 4 в 84 странах освоил за уикенд $18,6 млн, доведя общую выручку до $885 млн. ГОЛОВОЛОМКА 2, в свою очередь, стала первым в истории анимационным релизом, сумевшим освоить свыше $1 млрд за пределами США.

Триллер ПОДАЙ ЗНАК стартовал на 73 рынках, где заработал $6,7 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЧУЖОЙ: РОМУЛ

26.08.2024 Автор: Максим Острый