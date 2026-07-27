Международная касса: «История игрушек 5» стала самым кассовым релизом года

Главным триумфатором международного проката остается эпическая ОДИССЕЯ Кристофера Нолана. За второй уикенд картина заработала $128,3 млн в 81 стране, потеряв всего 10% относительно дебютного уикенда. Для релиза, стартовавшего с более $100 млн, это лучший второй уикенд в истории. Общие международные сборы фильма достигли $353,2 млн, а мировой результат вырос до $639,6 млн. Особенно впечатляют результаты проекта в премиальном сегменте. ОДИССЕЯ уже собрала $140 млн в формате IMAX, став вторым самым быстрым релизом в истории компании после МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛ, преодолевшим рубеж в $100 млн. Еще показательнее выглядит ситуация с редкими залами IMAX 70mm, на которые приходится лишь 41 экран во всем мире. Несмотря на столь ограниченное предложение, они уже обеспечили фильму $16,9 млн, а билеты на большинство сеансов полностью распроданы вплоть до сентября.

Вторым крупнейшим событием международного проката стало преодоление отметки в $1 млрд мировых сборов мультфильмом ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5. После шестого уикенда касса картины достигла $1,022 млрд, из которых $573,5 млн обеспечили международные рынки. За отчетный уикенд анимационная лента заработала $24,7 млн за пределами США, а общий результат составил $34,7 млн. Теперь ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 занимает шестое место среди самых кассовых картин Pixar за всю историю и уже вплотную приблизилась к результату ИСТОРИИ ИГРУШЕК 4 ($1,07 млрд). Для Disney это первый фильм 2026 года, сумевший преодолеть миллиардный рубеж.

Менее впечатляюще складывается международная судьба игровой версии МОАНЫ. За третий зарубежный уикенд фэнтези заработало $16,4 млн на 50 территориях, а мировые сборы достигли $228,2 млн, из которых лишь $125,7 млн приходятся на международный прокат. Несмотря на достаточно умеренное снижение и стабильную работу на многих рынках, абсолютные показатели пока заметно уступают ожиданиям для проекта с производственным бюджетом около $250 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5

27.07.2026 Автор: Дмитрий Некрасов