Международная касса: «Наполеон» стартовал в 56 странах

Премьера исторической драмы НАПОЛЕОН Ридли Скотта состоялась, помимо США, в 56 странах. Там лента смогла привлечь $46,3 млн. В Великобритании касса картины достигла $6,6 млн, во Франции – $5,6 млн, в Германии – $3,4 млн, в Испании – $3,3 млн, в Италии – $3,1 млн. Впереди у фильма старты в Китае, Японии, Южной Корее и т.д.

Мультфильм ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ в международном прокате стартовал с $17,3 млн. Из них $3,5 млн принес Китай, $3 млн – Великобритания, $2,1 млн – Мексика, $1,5 млн – Испания.

Фантастика ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ в международном прокате пополнила свою копилку за уикенд на $26,2 млн. Тотал ее сборов достиг $197 млн.

Падение кассы мультфильма ТРОЛЛИ 3 за пределами США в среднем составило 57%. Всего в международном прокате картина освоила $81,3 млн.

Снижение сборов хоррора ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ составило в среднем 37%. Картина идет в прокате лишь в 16 странах, там она смогла освоить в общей сложности $4,9 млн.

Кинокомикс КАПИТАН МАРВЕЛ 2 потерял в среднем 60% от выручки предыдущего уикенда. Касса холдовера за пределами Штатов по итогам недели достигла $110 млн.

Китайский прокат на минувшем уикенде возглавила новинка. Криминальный триллер СКВОЗЬ МОРЕ ЯРОСТИ стартовал у себя на родине с $25,9 млн.

Фото: кадр из фильма НАПОЛЕОН

27.11.2023 Автор: Максим Острый