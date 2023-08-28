Международная касса: «Оппенгеймер» заработал почти полмиллиарда на мировых рынках

Байопик Кристофера Нолана ОППЕНГЕЙМЕР на минувшем уикенде начал прокат в Италии, где с учетом превью заработал внушительные $9,2 млн. Еще с $0,9 млн лента начала работу в Греции. Всего 82 рынка принесли картине за уикенд $29,1 млн. Таким образом, международная касса проекта достигла $477 млн.

Общемировые сборы БАРБИ к вечеру воскресенья выросли до $1,34 млрд – от итоговых цифр заключительной части ГАРРИ ПОТТЕРА фильм Греты Гервиг отделяет лишь $1 млн. Наибольших успехов лента добилась в Великобритании ($115 млн), Мексике ($54 млн), Австралии ($53,3 млн), Германии ($51,4 млн) и Франции ($43,9 млн).

Хоррор МЕГ 2: БЕЗДНА за уикенд на 77 рынках заработал $15,2 млн. Падение его сборов составило в среднем 45%, а международная касса ленты выросла до $278 млн.

ГРАН ТУРИЗМО расширил географию своего проката за счет стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Всего на 61 территории картина освоила за уикенд $11 млн. Ее международная касса выросла до $36,5 млн.

Снижение сборов СИНЕГО ЖУКА составило в среднем 52%. В 71 стране кинокомикс освоил $10 млн. Наибольшую активность проект проявляет в Мексике ($4,9 млн), Бразилии ($4,2 млн), Великобритании ($3,5 млн), Франции ($2,8 млн) и Индонезии ($1,7 млн).

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР

28.08.2023 Автор: Илья Кувшинов