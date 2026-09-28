Международная касса: ре-релиз «Мстителей» показал третий лучший старт для повторного проката

Фильм МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ – ПОВТОР стал главным событием международного проката, собрав $60 млн за пределами США и $86 млн в мировом прокате. С учетом $26 млн в Северной Америке переиздание показало третий лучший старт для повторного проката и второй результат среди перевыпусков на международном рынке. Выше остается только ТИТАНИК 3D, который в 2012 году получил $67 млн за рубежом, в том числе благодаря Китаю. После текущего уикенда мировая выручка ФИНАЛА достигла $2,885 млрд. Фильм теперь находится между АВАТАРОМ с $2,92 млрд и ЧЕЛОВЕКОМ-ПАУКОМ: НОВЫЙ ДЕНЬ, чей обновленный мировой результат составляет $2,495 млрд. Ключевым источником международной кассы для МСТИТЕЛЕЙ стал Китай – $13,5 млн и первое место в прокате. Отдельно выделяется IMAX: на международные рынки пришлось $9,7 млн из $13,7 млн мировых сборов формата за уикенд. Таким образом, около 14% всей мировой кассы переиздания пришлось на IMAX, а премиальный формат остается одним из главных инструментов монетизации возвращения старых блокбастеров. Единственным крупным исключением стала Южная Корея: там ПОВТОР занял второе место в праздничный период Чхусок, уступив местному фильму УБИЙЦА. При этом в первую пятерку вошли сразу три корейские картины.

Боевик СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ после $20 млн в Северной Америке собрал еще $30,1 млн на 63 международных рынках. Совокупные мировые сборы достигли $50,1 млн. Главным международным рынком стала Франция – $3,8 млн, что позволило фильму занять первое место.

Хоррор ОБИТЕЛЬ ЗЛА освоил во второй международный уикенд $27 млн в 65 странах более чем на 12,5 тысяч экранах. Зарубежная касса достигла $93 млн, а мировая – $196,5 млн. Для зомби-триллера особенно важен дальнейший календарь международного проката: Китай откроет ОБИТЕЛЬ ЗЛА 5 октября, а Япония – 9 октября.

Анимационный ОСТРОВ ЗАБВЕНИЯ заработал $5,6 млн на 34 территориях. С учетом $12,8 млн в США мировая касса достигла $18,4 млн. Главным событием стала премьера на Филиппинах, где фильм стартовал первым с $1,5 млн в 280 кинотеатрах.

Триллер ПРАЙМ-ТАЙМ получил ограниченный международный запуск. За пределами Северной Америки фильм освоил $1,2 млн на рынках Франции, Германии, Австрии, Индии, Тайваня, стран Балтии и Исландии. Мировая касса достигла $20,3 млн. Франция принесла $530 тысяч, Германия и Австрия вместе – $325 тысяч. Таким образом, на два европейских направления пришлось более 70% всей зарубежной кассы релиза на текущем этапе.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ

28.09.2026 Автор: Дмитрий Некрасов