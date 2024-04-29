Международная касса: сборы «Кунг-фу панды 4» в мировом прокате превысили $500 млн

Холдовер ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ за прошедший уикенд заработал на международной арене $14,9 млн. Картина идет в прокате в 78 странах, ее общая выручка по всему миру достигла $519 млн. В Японии лента стартовала со второго места, уступив лидерство локальному хиту DETECTIVE CONAN: THE MILLION-DOLLAR PENTAGRAM.

Мультфильм КУНГ-ФУ ПАНДА 4 на 82 рынках освоил $11,7 млн, тем самым доведя свой тотал до $504 млн.

Спортивная мелодрама ПРЕТЕНДЕНТЫ вышла в прокат в 52 странах. За уикенд на международной арене картина с Зендеей в главной роли освоила $9 млн. В Великобритании новинка возглавила бокс-офис, заработав $1,8 млн.

Комедийный экшн КАСКАДЕРЫ начал работу в 38 странах. За уикенд лента привлекла $8,7 млн. Австралия принесла новинке $2,9 млн, Испания – $1 млн, Нидерланды – $0,6 млн. Впереди у фильма премьеры в Германии, Франции, Южной Корее и множестве других крупных рынков.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма КУНГ-ФУ ПАНДА 4

29.04.2024 Автор: Максим Острый