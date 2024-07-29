Международная касса: общая касса проектов MCU превысила рубеж в $30 млрд

Дуэт супергероев в исполнении Хью Джекмана и Райана Рейнольдса ворвался в международный прокат с ошеломляющим результатом – $233 млн. В сумме со сборами в США выручка ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ достигла $438 млн. Это лучший старт с момента премьеры долгостроя АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ ($439 млн) в 2022 году.

Фильм вышел на экраны в 52 странах, везде став лучшей новинкой уикенда среди иностранных проектов. В Германии, Великобритании, Нидерландах, Австралии, Гонконге и Тайланде, а также еще ряде более мелких рынков, кинокомикс показал лучший старт 2024 года. Самыми прибыльными территориями для новинки стали Китай ($24,1 млн), Великобритания ($22,1 млн), Мексика ($18,7 млн), Австралия ($13 млн), а также Германия, Бразилия и Индия (по $10 млн). Залы IMAX в международном прокате принесли фильму $17,4 млн. Благодаря ДЭДПУЛУ И РОСОМАХЕ общая касса проектов Кинематографической вселенной Marvel превысила рубеж в $30 млрд.

Мультфильм ГАДКИЙ Я 4 на 80 рынках заработал за уикенд $37,6 млн. Снижение сборов составило в среднем 37%. Общая касса релиза в международном прокате выросла до $387 млн, а мировые сборы составили $678 млн.

ГОЛОВОЛОМКА 2 стала самым прибыльным анимационным релизом в истории и двенадцатым – среди всех картин в целом. Тотал мультфильма по итогам уикенда составил $1,506 млрд.

Фильм-катастрофа СМЕРЧ 2 за уикенд на 76 рынках освоил $11,1 млн. Всего на международной арене на его счету – $66,3 млн.

Экшн ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА преодолел в международном прокате отметку в $200 млн и стал самым успешным релизом в истории Саудовской Аравии, заработав на этом рынке $23 млн. Всего в копилке проекта $395 млн.

Лидером китайского проката остается комедия ПРЕЕМНИК. Ее сборы за уикенд составили $99,1 млн, общая касса выросла до $311 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

29.07.2024 Автор: Вероника Cкурихина