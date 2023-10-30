Международная касса: хоррор «Пять ночей с Фредди» возглавил прокат

Фильм ужасов ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ стартовал за пределами США в 64 странах и заработал там $52,6 млн. С учетом сборов на родине у картины уже $131 млн на счету, что является лучшим стартом среди хорроров в 2023 году. В Мексике новинка освоила $10,8 млн, в Великобритании – $6,3 млн, в Бразилии – $3,9 млн, в Австралии – $3,8 млн, в Германии – $2,6 млн. Аргентина и Чили принесли ленте $2,3 млн и $1,9 млн соответственно.

Выручка мультфильма ТРОЛЛИ 3, по доступным данным, достигла к концу недели $36,1 млн. При этом в США премьера проекта назначена только на 17 ноября.

Сборы драмы Мартина Скорсезе УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ сократились в среднем на 36%. Общая выручка проекта за пределами США достигла $47,4 млн.

Хоррор ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ потерял на уикенде 50% от международных сборов прошлой недели. Его выручка вне домашнего рынка достигла $61 млн.

В Китае лидерство сохранила драма ТЕЧЕТ ТОЛЬКО РЕКА, заработавшая уже $31,6 млн. Триллер КТО ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ? начал прокат с $5,9 млн.

Фото: кадр из фильма ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ

30.10.2023 Автор: Илья Кувшинов