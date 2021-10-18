В сентябре российский кинопрокат превзошел допандемийные показатели двухлетней давности

Фонд кино опубликовал отчет об итогах работы кинотеатров за первые девять месяцев текущего года. По итогам трех кварталов 2021 года валовые кассовые сборы составили 30,5 млрд рублей. На сеансы в кинотеатрах страны было продано 111,9 млн билетов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдается увеличение кассовых сборов на 67,4%, а количество проданных билетов увеличилось на 59,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года приходится отметить снижение на 24,5% по кассе и на 30% по объему проданных билетов. Самыми кассовыми фильмами в кинопрокате за 9 месяцев 2021 года были семейные картины ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, ДУША и КОНЕК-ГОРБУНОК. В десятку крупнейших картин вошли два фильма, вышедшие в прокат в III квартале: БОСС-МОЛОКОСОС 2 и ДЮНА.

Сборы российского кино по итогам трех кварталов 2021 года достигли 9,23 млрд рублей, что составляет 30,3% от общих сборов; на сеансы российских фильмов в общей сложности было продано 35 млн билетов (31,3% от общего числа всех зрителей). Кассовые сборы российского кино за 9 месяцев текущего года превысили значения за аналогичный период 2020 года на 6,9%, а 2019 года – на 2,2%. Сборы зарубежных фильмов по итогам трех кварталов 2021 года составили 21,23 млрд рублей, продано 76,9 млн билетов, что в два раза выше результатов за аналогичный период 2020 года, но на треть ниже аналогичных показателей 2019 года.

Средняя цена билета по итогам трех кварталов оказалась равна 272,1 рубля. Минимальное среднее значение цены отмечено в июне (252,8 рубля) на фоне проката ряда картин для семейной аудитории. Максимальное значение средней цены зафиксировано в сентябре (288,8 рубля), что обусловлено выходом ряда зрелищных картин, в том числе в премиум-форматах.

В январе и феврале 2021 года объем кинопроката демонстрировал снижение показателей на треть по сравнению с 2020-м годом. В марте кассовые сборы по сравнению с мартом прошлого года выросли на 44,7%, а посещаемость – на 39,2%.

Кассовые сборы второго квартала 2021 года составили 8,94 млрд рублей, помещаемость – 32,9 млн человек. В сравнении со вторым кварталом 2019 года кассовые сборы апреля-июня 2021 года снизились на 27,6%, а количество проданных билетов – на 32,8%. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки во втором квартале в 68 из 85 регионов были введены ограничения заполняемости кинозалов.

Кассовые сборы третьего квартала 2021 года составили 8,66 млрд рублей, а количество зрителей – 31,6 млн. В сравнении со третьим кварталом 2019 года кассовые сборы июля-августа 2021 года снизились на 25,7%, а количество проданных билетов – на 32,8%. В сентябре впервые объем рынка кинопроката Российской Федерации за месяц превысил не только аналогичные показатели 2020 года, но и значения сентября допандемийного 2019 года. В сентябре 2021 года кассовые сборы составили 3,41 млрд рублей, на сеансы фильмов было продано 11,8 млн билетов, что выше значений сентября 2019 года на 16,1% и 2,2% соответственно (в сентябре 2019 года кассовые сборы составили 2,94 млрд рублей, количество зрителей – 11,6 млн).

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18.10.2021 Автор: БК