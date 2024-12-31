Лучшие фильмы 2024 года: выбор редакции БК

В этом декабре мы решили отказаться от составления привычных «десяток» и вместо этого поделиться с вами живыми впечатлениями от того, что нас радовало, интересовало и вдохновляло в уходящем году.

ОДИНОКИЕ ВОЛКИ (реж. Джон Уоттс)

Илья Кувшинов, редактор новостей

Завязка истории довольно проста: пути двух профессиональных «чистильщиков», которые привыкли работать в одиночестве, неожиданно пересекаются, когда их вызывают решить проблему с трупом молодого человека в номере высокопоставленной чиновницы. Впереди у мужчин долгая ночь, и им придется действовать сообща, преодолевая взаимную неприязнь.

В наше время, когда многим деятелям искусства кажется, что кино должно быть сложной «субстанцией» (каламбур засчитан!), режиссер ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА Джон Уоттс сделал олдскульное бадди-муви в лучших традициях лент Шейна Блэка (ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ, СЛАВНЫЕ ПАРНИ) с как всегда харизматичными Джорджем Клуни и Брэдом Питтом. Неплохие шутки также прилагаются.

АНОРА (реж. Шон Бейкер)

Ольга Куликова, руководитель отдела статистики

АНОРА – мой фаворит года.

Поймала себя на желании аплодировать в конце фильма. Насыщенный сюжет и, на мой вкус, отличный юмор. От души насмеялась.

Мне понравились многообразие ярких мужских образов и развитие характера героини. Майки Мэдисон тут органична и ошеломляюще эмоциональна. Больше двух часов чистого удовольствия.

Отдельно благодарю за версию с субтитрами. Насладилась смесью русского, английского и армянского языков со всеми акцентами.

РЕЦЕПТ ЛЮБВИ (реж. Чан Ань Хунг)

Дмитрий Некрасов, корреспондент

Этот фильм прошел практически незамеченным. Да, приз за режиссуру в Каннах. Но на «Оскар» он не попал, а у себя на родине, во Франции, довольствовался только техническими номинациями на «Сезар». Хотя, на мой взгляд, это один из самых удивительных фильмов за последние годы. Такой же прекрасный и несовершенный, как сама природа (тут можно вспомнить, как главная героиня говорит о прелестях каждого времени года). Чистая магия кино, визуальная поэзия без операторских изысков и актерская игра на полутонах – пожалуй, такому фильму не нужны никакие награды.

СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (реж. Александр Андрющенко)

Никита Никитин, корреспондент

Фильм Александра Андрющенко по мотивам произведений Кира Булычева вышел в апреле этого года и вызвал неоднозначную реакцию. Профессионалы отрасли ждали, что высокобюджетная молодежная фантастика с мощным литературным брендом в основе произведет еще больший коммерческий фурор, а отдельные зрители и журналисты раскритиковали картину за вольное обращение с первоисточником и вторичность по отношению к голливудскому кино. Данную претензию отчасти можно понять, любой зритель по-своему прав, однако, на мой взгляд, этот проект демонстрирует, как много новых степеней свободы обрели наши кинопроизводители за последние годы развития индустрии.

Могут ли они взять известную многим историю и безжалостно переписать ее так, чтобы получилось что-то самостоятельное? Да, могут.

Могут ли они снабдить главного героя возможностью разрушать четвертую стену, чтобы через это вступить в остроумный метадиалог со зрителем, сидящим в кинозале? Да, легко.

Может ли автор сценария появиться в собственном фильме в сверхкоротком камео, чтобы просто подмигнуть всем понимающим? Да.

Можно ли сегодня упаковать фильм сборной командой лучших актеров страны и распределить между ними роли так, чтобы они воспринимались в своих эксцентричных образах более чем органично? Да, почему нет.

Можно ли в сюжете российского фильма перемешать путешествия во времени, альтернативные вселенные, пришельцев, космических пиратов и разумного робота, похожего на летающего колобка? Да, сегодня такое уже возможно в нашем кино.

Хватило ли творческой команде во главе с Александром Андрющенко таланта, азарта и сил, чтобы реализовать столь многослойный замысел с достаточной степенью легкости? На мой взгляд, ответ утвердительный.

ЗОНА ИНТЕРЕСОВ (реж. Джонатан Глейзер)

Максим Острый, главный редактор

Сюжет ЗОНЫ ИНТЕРЕСОВ достаточно компактен. Это размеренно зафиксированные в основном статичной камерой будни семейства Хёсс, глава которого работает комендантом Освенцима. Хёссы обитают в прекрасном доме с бассейном и оранжереей в прямом смысле слова через стену от лагеря, и вся их жизнь буквально покрыта пеплом из не прекращающего работу крематория. Фрау Хёсс наряжается в одежды мертвецов, пользуется их вещами, угрожает прислуге смертью. Муж озабочен работой, карьерой и немного здоровьем. Дети понемногу издеваются друг над другом. Звуковой фон их жизни – выстрелы, крики, гул печей. Герр Хёсс в какой-то момент слышит шум будущего, в котором лагерные постройки превращены в музей того, для чего невозможно найти слова. Впрочем, офицер уверяет себя, что ему это все почудилось.

При всей минималистичной строгости ЗОНА ИНТЕРЕСОВ дает достаточно широкую панораму Германии периода Второй мировой войны, и эта панорама разворачивается как на микроуровне, за счет мелких деталей быта, так и в более крупном масштабе – чего стоит одна сцена светского раута. Мир фильма отнюдь не ограничивается семьей Хёсс – в нем находится место и для обезображенного, обожженного ветерана на скамеечке в зимнем Берлине, и для живущей по соседству с Хёссами польской девочки, каждую ночь отправляющейся в потусторонний ад, чтобы отнести его обитателям немного золотистых яблок.

Но высшая ценность ЗОНЫ ИНТЕРЕСОВ, при всех ее очевидных, безупречных художественных достоинствах, все-таки в другом. Фильм Джонатана Глейзера – настоящий монстр, чудовище, которое ставит зрителя перед бездной, перед абсолютной тьмой. И делает это не с целью испугать или пристыдить, но буквально заставляет думать, рефлексировать, формулировать ответ на вопрос: как эта тьма стала возможной? Кто ее создал? Что такое человек и чем зритель отличается от Хёссов, и отличается ли хоть в чем-то? Нет в 2024 году более злободневного фильма.

ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ (реж. Вим Вендерс)

Вероника Скурихина, корреспондент

Главное, чего хотелось от кино в 2024 году – спокойствия и отдохновения. Не безумного развлекательного и отвлекающего экшна или комедии, а размеренного бытописания. Таким фильмом стали ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ Вима Вендерса, которые до России добрались в феврале. Удивительно, как можно превратить документалку про общественные туалеты в сюжет о подлинном счастье и умении его беречь. Мудрое кино от сэнсэя мирового кинематографа. Миролюбие героя Кодзи Якусё разливается по кинозалу, заполняя собой любое пространство. Он стал супергероем этого года со своим умением ловить «коморэби» – «солнечный свет, пробивающийся сквозь листву деревьев». Этот фильм научил заново любить, даже ценить не только рутину, но и себя. И словно сказал: время великих мастеров не прошло. Будет еще хорошее кино.

Фото: кадры из фильмов ОДИНОКИЕ ВОЛКИ, АНОРА, РЕЦЕПТ ЛЮБВИ, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, ЗОНА ИНТЕРЕСОВ и ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ

31.12.2024 Автор: БК