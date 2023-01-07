Самые ожидаемые иностранные фильмы 2023 года

Наступивший год обещает максимально интересную прокатную сетку. БК выбрал 10 главных проектов года мирового проката (которые, увы, не появятся в легальном прокате в России) и 5 главных зарубежных релизов, у которых есть российский правообладатель. Понятно, что самым кассовым иностранным фильмом этого года в России имеет все шансы стать ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ. Но она выходит в прокат уже на следующей неделе, поэтому и не попала в этот мини-топ.

МИРОВОЙ ПРОКАТ

СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО. ФИЛЬМ (дата выхода в США – 7 апреля)

Работы анимационной студии Illumination в последние годы покоряли кассовые вершины практически во всем мире, однако в США все равно оставались в тени Disney и Pixar. Новая работа студии может изменить расклад сил. Во-первых, у мультфильма имеется сильный бренд в основе, с одним из самых узнаваемых персонажей видеоигр XX века. Во-вторых, на озвучку позвали молодых звезд Голливуда, Криса Прэтта и Аню Тейлор-Джой. Очевидно, Universal делает на этот проект особую ставку, рассчитывая привлечь на сеансы не только семейную аудиторию, но и поклонников видеоигр. Их экранизации целевую аудиторию в последнее время скорее радуют – достаточно вспомнить СОНИКА и АНЧАРТЕД.

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 (дата выхода в США – 5 мая)

Завершение трилогии – событие для поклонников любой популярной франшизы, а СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ, которые и так не страдали от недостатка внимания любителей комиксов, и вовсе могут побороться за звание самого кассового фильма года. В рамках киновселенной Marvel на экранах в этом году также появится триквел ЧЕЛОВЕКА-МУРАВЬЯ и MARVELS – номинальное продолжение картины КАПИТАН МАРВЕЛ. Но персонажи этих картин не так популярны, как команда космических опустошителей. Поэтому неудивительно, что именно этому фильму достался майский слот, который выделяется студией для самых амбициозных проектов Marvel и по сути открывает сезон блокбастеров.



ФОРСАЖ 10 (дата выхода в США – 19 мая)

Первая часть завершающей дилогии всей гоночной франшизы только подготовит зрителя к эпохальному финалу, поэтому рекордов здесь ждать все же не стоит. Однако ФОРСАЖ 10 все равно станет событием для любого любителя зрелищного кино. Тем более в новом фильме к звездному касту присоединятся Джейсон Момоа и Бри Ларсон, а также ходят слухи о возвращении героини Галь Гадот. В любом случае, для Universal этот проект в 2023 году является главным тентполом (при этом конкуренция у него в данном аспекте действительно впечатляющая), и нет никаких сомнений в его коммерческом успехе.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ 2 (дата выхода в США – 2 июня)

В 2018 году первая часть мультфраншизы Sony и Marvel совершенно неожиданно стала мировым хитом, который был оценен как зрителями, так и критиками по всему миру. В итоге анимационный проект отхватил даже «Оскар», что в последние годы в конкуренции с Disney и Pixar сравни чуду. Сиквел выходит в прокат в разгар летнего сезона блокбастеров и уже воспринимается как один из самых амбициозных проектов этого сезона. Для Sony мультфильм, по сути, является единственным железобетонным хитом 2023 года. Вряд ли во второй раз франшизе удастся удивить зрителя своим необычным визуалом или нелинейностью повествования, однако прибавка в кассе относительно оригинала ему, похоже, гарантирована.

ФЛЭШ (дата выхода в США – 16 июня)

Главная «темная лошадка» списка. Проект, который призван перезапустить вселенную DC, объединив в себе множество героев из мультивселенной, напоминает своим концептом хит Sony и Marvel ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ. Это одновременно и плюс, и минус для фильма. Оглушительный успех фильма Джона Уоттса говорит о том, что зритель готов к сюжетным хитросплетениям мультивселенной и не боится запутанных сюжетов. Минус, очевидно, здесь в том, что новинка может показаться вторичной по отношению к вышеупомянутому аналогу. Тестовые показы фильма обнадеживают боссов студии так, что те даже не реагируют на скандалы из-за поведения исполнителя главной роли Эзры Миллера. Это говорит о многом – новое руководство Warner Bros. Discovery скоро на расправу, если сомневается в кассовом потенциале проекта – доказано отменой уже готового фильма БЭТГЕРЛ.



МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ 1. (дата выхода в США – 14 июля)

История очень похожа на ситуацию с ФОРСАЖЕМ. Финал известной экшн-франшизы разделили на два фильма, и первая его часть, несомненно, будет проигрывать по событийности своему продолжению. Впрочем, для Paramount франшиза является флагманской, и все маркетинговые мощности мейджора будут направленны именно на нее – в особенности после невероятного для студии успеха фильма ТОП ГАН: МЭВЕРИК, который тоже является плодом сотрудничества Тома Круза и Кристофера МакКуорри. Тем более, что другие тентполы студии в 2023 году – спин-офф ТРАНСФОРМЕРОВ про Звероботов и экранизация настольной игры «Подземелья и драконы» – выглядят как минимум неоднозначно.

ОППЕНГЕЙМЕР (дата выхода в США – 21 июля)

Самый загадочный фильм года вновь снял британский режиссер Кристофер Нолан. Во многом имя знаменитого постановщика и делает биографическую историю «отца атомной бомбы» потенциальным блокбастером. Несмотря на богатый актерский состав во главе с Килианом Мерфи, исполнившим главную роль, заинтересовать обычного зрителя подобным проектом будет крайне сложно. И если американская публика вполне может проникнуться данной историей, то успех в мировом прокате все еще стоит под вопросом. Уже ДОВОД не был столь же коммерчески успешен, как предыдущие проекты режиссера. Но тогда это можно было списать на ситуацию с эпидемией коронавируса. В 2023-м проекту Нолана предстоит уже серьезная проверка на прочность, ведь на одной дате с ним стоит, вероятно, главный «спящий хит» года БАРБИ. Он, судя по всему, станет ироничным мета-высказыванием, а не просто экранизацией серии игрушек для девочек – то есть ОППЕНГЕЙМЕР и БАРБИ парадоксальным образом схлестнутся в битве за аудиторию, которая любит блокбастеры с двойным дном.

ДЮНА. ЧАСТЬ 2 (дата выхода в США – 3 ноября)

В свое время североамериканский прокат первой части дилогии Дэни Вильнева был фактически уничтожен решением студийных боссов выпускать фильм в кинотеатрах одновременно со стримингом HBO Max. Однако на тех рынках, где проекту удалось выйти раньше (включая российский), он стал абсолютным хитом и фаворитом зрителей. Кульминация истории Пола Атрейдеса придется как раз на сиквел. И, по всей видимости, она стенет главным релизом осени как в мировом, так и в североамериканском прокате.

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ (дата выхода в США – 17 ноября)

Компания Lionsgate переживает не лучшие времена, поэтому решение вернуться к одному из самых успешных тайтлов в ее истории кажется вполне логичным ходом. БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ – это приквел, рассказывающий о зарождении «Голодных игр». Главным минусом для фильма является отсутствие в касте Дженнифер Лоуренс, а плюсом – наличие первоисточника, написанного Сьюзен Коллинз. Последнее обстоятельство должно настроить фанатов на положительный лад в отношении картины. В любом случае, жанр подростковых постапокалиптических картин давно ждет перезагрузки. Кто знает – быть может, новинка запустит новый виток популярности подобных проектов?



АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО (дата выхода в США – 25 декабря)

Первая часть АКВАМЕНА стала самым кассовым проектом DCU. Джеймс Ван, занявший режиссерское кресло после того, как раскрутил другую франшизу студии, ЗАКЛЯТИЕ, очевидно, нашел подход к массовому зрителю, ведь сам Аквамен – не самый популярный герой комикс-вселенной. В сиквеле в кресле постановщика снова сидит Ван, что обнадеживает в оценке данной картины, а рождественская дата старта вновь говорит об амбициях студии во второй раз достичь заветной отметки сборов в миллиард долларов.

РОССИЯ

ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (26 января, «Вольга»)

Уже в конце января на больших экранах появится мультфильм, который может претендовать на звание самого кассового независимого иностранного анимационного проекта российского проката. Сейчас этим титулом владеет ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК. У проекта помимо очень качественной для независимого проекта анимации в активе есть главный герой-кот, который явно придется по душе самым маленьким зрителям, Сергей Бурунов в озвучке и произведение Терри Праттчета в основе истории.



АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: ПОДНЕБЕСНАЯ (14 февраля, «Атмосфера кино»)

Возвращение на российский рынок французской компании Pathe ознаменуется выходом в прокат новой истории похождений героических галлов, которых нелегкая на этот раз занесла в Китай. В России эта серия фильмов и так традиционно любима, а тот факт, что проект является и одним из самых высокобюджетных французских фильмов года, еще больше повышает его событийность. Отсутствие в касте популярного у нас в стране Жерара Депардье компенсирует наличие не менее известного Венсана Касселя, которому на этот раз досталась роль Цезаря.

3. КОРОЛЬ АРТУР (2 марта, «Парадиз»)

Фильм, о котором пока мало что известно, кроме того, что это будет не классическая экранизация известного мифа, а главные роли сыграют Натали Эммануэль и Марк Уолберг. Впрочем, приключенческий настрой создатели фильма обещают сохранить, что положительно скажется на восприятии зрителя, а голливудские лица в касте в отсутствии мейджорских релизов добавят ему событийности.

ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (Апрель, «Атмосфера кино»)

Практически каждый год где-нибудь в широкий прокат выходит экранизация знаменитого романа Александра Дюма. Но в данном случае версия от уже упомянутой студии Pathe обещает стать событием как на родине во Франции, так и на международной арене. Звездный каст во главе с Евой Грин, Венсаном Касселем, Луи Гарелем и Роменом Дюрисом подкрепляет размашистый ролик и скрупулезность постановки. К слову, данный фильм является лишь первой частью запланированной дилогии, сиквел с подзаголовком «Миледи» отечественный прокатчик обещает выпустить в декабре этого года.

ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (без даты, «Вольга»)

На этот раз действительно последняя часть популярной молодежной франшизы, довольно неожиданно ставшей феноменом в 2019 году и пережившей уже три продолжения. Сборы ПОСЛЕ в российском прокате хоть и неизменно падают, но все равно остаются достаточно высокими. К тому же статус последнего фильма в серии может подстегнуть угасающий зрительский интерес. У проекта пока нет даты выхода, но скорее всего он увидит свет осенью.

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07.01.2023 Автор: Георгий Романов