Нет вызова для Чебурашки: итоги первого квартала на телевидении

БК подводит итоги первого квартала на телевидении: какие фильмы и сериалы россияне наиболее активно смотрели с января по март. В фокусе нашего внимания – зрительский сегмент в возрасте от 10-ти до 45-ти лет. Именно эта аудитория в настоящий момент проявляет повышенную активность в плане кинохождения, а значит, представляет для БК наибольший интерес. Рейтинги телеканалов первых двух мультиплексов в России традиционно предоставлены национальным телеизмерителем Mediascope.

В первом квартале 2024 года лидерами по рейтингу среди зрителей рассматриваемого возраста традиционно стали продемонстрированные 1 января картины. ЧЕБУРАШКА, чья премьера состоялась на «России 1» в прайм-тайм, привлек 5,5% выбранного сегмента населения, его доля среди телезрителей также оказалась наиболее высокой – 28,3%. Показанную чуть ранее на том же канале сказку КОНЕК-ГОРБУНОК посмотрело 4% от всех потенциальных зрителей, доля проекта составила 23%. Новинка Первого канала, космическая драма ВЫЗОВ, представленная в телеэфире параллельно ЧЕБУРАШКЕ, привлекла 3,4%, ее доля достигла 18%. Также показанная 1 января, но уже в поздневечернем эфире «России 1», комедия ХОЛОП оказалась на 6-м месте с рейтингом 3% и долей в 20%. В целом в топ-10 попало 7 фильмов из эфира 1 января: кроме названых выше, это МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ (Первый канал), ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ (ТНТ) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ («Россия 1»). А доля первоянварских фильмов в топ-50 достигла 30%. Стоит отметить, что премьера новогоднего музыкального телефильма ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ состоялась на ТНТ днем ранее, 31 декабря 2023-го. Тогда рейтинг картины составил 5,6%, доля – 21%, что обеспечило проекту 1-е место среди всех релизов года. Повторный показ проекта также продемонстрировал лучший результат для ТНТ в первом квартале 2024-го.

Если сравнивать с показателями прошлого года за аналогичный период, то можно отметить, что фильмы 2024-го привлекли больше телезрителей. В прошлом году рейтинг самого востребованного проекта, сказки ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, составил 4,6%, на 2-м месте оказался ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА с рейтингом 3,3%, а КОНЕК-ГОРБУНОК привлек только 2,9% зрителей.

В нынешней первой десятке четыре строчки достались проектам из сетки «России 1», три – из эфира СТС. Интересно, что в чарте представлено только 6 картин «России 1», и все они показаны 1 января, кроме комедии НЕПОСЛУШНИК 2, вышедшей в эфир 6 января. Лидером же по количеству проектов в рейтинге стал СТС – в топ-50 представлено 26 фильмов из сетки телеканала. Лучшими из них стали показанные 9 марта ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА. В прошлом году в первом квартале СТС принадлежало 32 строчки из 50-ти.

В топ-50 попало 6 фильмов из эфира Первого канала. 5 из них вышло в эфир 1 января: ВЫЗОВ, МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ, НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, МОРОЗКО, только комедия БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА – 7 января. Интересно, что в НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ Первый канал переименовал комедию СВИНГЕРЫ. Хотя название и показалось ему чрезмерно фривольным, фильм прошел в эфире поздним вечером 1 января, когда он привлек 2% зрителей.

В топ-50 попало 9 картин из расписания РЕН ТВ. Самыми рейтинговыми среди них стали мультфильмы «Мельницы» из новогоднего эфира – ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (1,9%) и ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА (1,8%), а также СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2 (1,8%), показанные на мартовских праздниках. В прошлом году только один фильм РЕН ТВ в аналогичный период смог прорваться в топ-50. Самыми рейтинговыми для ТНТ оказались 3 проекта из новогоднего эфира – ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ (2,5%), 1+1 (1,5%) и ПЕРЕВОДЧИК (1,5%). 2 из них были показаны на федеральном ТВ впервые.

В целом лучшими новинками стали ЧЕБУРАШКА («Россия 1», 1-е место), ВЫЗОВ (Первый канал, 2-е место), ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (СТС, 14-е место), НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (Первый канал, 15-е место). Лидером по количеству премьер в рейтинге оказался Первый канал (3 фильма). ЧЕБУРАШКА представлен в топ-50 дважды – показом на «России 1» и эфиром на СТС 24 марта, когда рейтинг картины составил 2,6%.

Среди анимационных проектов наиболее востребованными оказались мультфильмы ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (СТС, 14-е место), МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ (СТС, 19-е место) и ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (РЕН ТВ, 20-е место).

В целом российские проекты доминируют в телеэфире федеральных каналов: в первом полугодии доля отечественного контента в топ-50 достигла 54%. Это ниже показателя за аналогичный отрезок прошлого года (68%), однако в 2024-м самый успешный импортный релиз стал только одиннадцатым, в то время как в 2023-м – четвертым. В целом зарубежное кино из топ-50 представлено в основном на СТС (18 фильмов, из них 11 – голливудские), а также на РЕН ТВ (3 голливудских фильма) и на ТНТ (2 фильма). Но в этом году в эфире телеканалов нет таких популярных среди зрителей проектов, как франшизы ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД и ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ, фильмов КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, ОДИН ДОМА, МАЛЕФИСЕНТА, ТИТАНИК.

Самым востребованным релизом среди сериалов в первом квартале стала комедия СТС «Инспектор Гаврилов» с рейтингом 2,2% и долей телеаудитории 16%. Лидирующие позиции также заняли комедии ТНТ «Повышая градус», «Волшебный участок», «Камера Мотор» и исторический детектив РЕН ТВ «Банда «ЗИГ ЗАГ». «Инспектор Гаврилов» и «Волшебный участок» – сериалы онлайн-кинотеатров Start и Okko соответственно. В целом топ-50 все активнее занимают проекты VOD-сервисов, через несколько месяцев после премьеры на платформах выходящие на телеканалах. Именно за их счет свою долю в топ-50 увеличил СТС и в какой-то степени – ТНТ.

С большим отрывом самый популярный жанр среди сериалов на ТВ – комедии. При этом пятая строчка чарта досталась военной драме о криминальных группировках в осажденном Ленинграде 1941 года «Банда «ЗИГ ЗАГ». Также с высоких позиций стартовала военная драма о СВО «20/22», занявшая 12-ю строчку.

В топ-10 попало 8 новинок, а в общей сложности премьеры сформировали 54% рейтинга – это 27 сериалов. Больше всего новинок, как и в целом тайтлов, оказалось на счету ТНТ – в топ-50 попало 15 сериалов канала, из которых 8 оказались премьерами. Наиболее популярными стали «Повышая градус», «Волшебный участок», «Камера Мотор», «СашаТаня», «Наследство». Сериал «СашаТаня» занял только седьмую строчку, хотя по итогам аналогичного периода прошлого года возглавлял этот чарт. В первом квартале 2023-го в топе было больше сериалов ТНТ – каналу принадлежало 22 места. Зато в рейтинге значительно приросло число проектов СТС: 10 релизов, из них 6 – новинки. В прошлом году их было только 3. Самыми успешными оказались комедии «Инспектор Гаврилов», «Против всех» (9-е место), «Котострофа (10-е место), «Как Деревянко Ломоносова играл» (13-е место), «Семейка» (16-е место).

Наиболее востребованным проектом «России 1» стал 11-й сезон медицинской драмы «Склифосовский». Сериал расположился на 6-м месте; в первом квартале прошлого года предыдущий сезон заполучил бронзу. Всего на счету телеканала в топ-50 оказалось 7 проектов: три сезона «Склифосовского», «Тайна Лилит», «Васнецова», «Анна медиум», «Большие надежды». Из них 3 были премьерами. В прошлом году рейтинговыми стали 9 проектов «России 1».

Наибольшей популярностью среди сериалов Первого канала пользовался «20/22». В целом в рейтинге представлено 5 проектов телеканала: «Доктор Преображенский 2», «Переведи ее через Майдан», «Такси под прикрытием», «Большой дом». В прошлом году у канала было шесть попаданий в таблицу.

Сразу 6 сериалов РЕН ТВ оказались в таблице, в 2023-м не было ни одного. Самыми востребованными были «Банда «ЗИГ ЗАГ», «Боец», «Грозовые ворота», «Спецназ».

На 30-м месте расположился самый рейтинговый сериал НТВ, приключенческая драма «Пять минут тишины. Море и горы». В чарт пробилось только 3 проекта канала – кроме «Пяти минут», это «Сармат» и «Кино про бандитов». Телеканал «Домашний» представлен в рейтинге двумя релизами, ТВ-3 и Пятый канал – по одному каждый.

Интересно, что наиболее часто попадали в топ-50 проекты, выходившие в прайм-тайм понедельника (16 сериалов), вторника (14 сериалов) и среды (6 сериалов). Далее зрительский интерес идет по нисходящей: рейтинговыми оказались по 4 сериала, выходившие в четверг и пятницу, и по 3 – с эфиром в субботу и воскресенье.

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА

15.05.2024 Автор: Рая Башинская