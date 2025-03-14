Рынок MIP London: спорт на службе Его Величества

Туманный Лондон на некоторое время стал победителем в бешеной борьбе за мировые телевизионные события – с 23 по 27 февраля в столице Великобритании параллельно со смотром новых проектов London TV Screenings прошел первый рынок MIP London, организованный компанией RX France, ранее занимавшейся MIPTV в Каннах.

Главной причиной для появления нового индустриального мероприятия, безусловно, стало закрытие рынка на Лазурном берегу, в течение последних лет привлекавшего все меньше и меньше профессионалов. Так, например, гостями заключительного MIPTV стало всего 3,5 тысячи человек – для сравнения: в 2023 году на набережной Круазетт собралось более 5 тысяч человек, и даже тогда это считалось низким показателем.

Организаторы сообщили, что первый MIP London смог привлечь 2,8 тысяч делегатов из более чем восьмидесяти стран, включая около тысячи байеров. «Дебют MIP London превзошел все ожидания. Это было что-то новое, новый формат, новые люди. Чувствуется, что MIP London нашел свое место в этой насыщенной неделе. Наш план всегда заключался в том, чтобы дополнять существующие мероприятия, и я благодарю всех, кто пришел и участвовал в работе рынка. Мы будем внимательно прислушиваться к каждому отзыву, чтобы развивать MIP London в дальнейшем и обеспечивать то, в чем, по мнению международной индустрии, он нуждается», – заявила директор MIP London и MIPCOM Cannes Люси Смит.

Наибольшая часть делегатов представляла Европу, за ней следовала Северная Америка, а также внушительные группы из Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Турции. Более семидесяти компаний заняли выставочные площади, включая павильоны Бельгии, Китая, Франции, Кореи и Испании. Помимо руководителей отделов продаж и закупок, участниками рынка стали продюсеры, компании, занимающиеся цифровыми технологиями, создатели контента, а также игроки сегментов FAST, AVoD и CTV.

Главным событием минувшего рынка без преувеличения стал разговор футболиста Дэвида Бекхэма и директора по контенту Netflix Белы Баджарии: задолго до начала Q&A у главного лекционного зала в отеле Savoy образовалась толпа желающих попасть на мероприятие, а многие бизнес-встречи, назначенные на это время, были странным образом отменены. Бекхэм присутствовал на MIP London отнюдь не в качестве спортивной легенды – в 2019 году он создал собственную медиакомпанию Studio 99, которая занимается производством документальных проектов и телешоу. В частности, звезда поделилась подробностями о предстоящем неигровом сериале для Netflix, посвященном его супруге, бывшей участнице группы Spice Girls и бизнесвумен Виктории Бекхэм. Режиссером проекта выступает Надя Халлгрен, ранее снимавшая для стриминга ленту BECOMING: МОЯ ИСТОРИЯ о Мишель Обаме. По словам футболиста, зрители увидят Викторию в совершенно новом свете. Съемки пока не имеющего названия сериала стартовали в прошлом августе.

Еще одной крупной панелью стала беседа с вице-президентом YouTube по региону EMEA Педро Пина, который заявил, что платформа больше не планирует заниматься производством оригинального контента – по его словам, прошлые «эксперименты» не дали нужных результатов. В их числе – сериалы «Кобра Кай» (который в итоге был продан Netflix), «Шаг вперед: Прилив», «Странный город» и «Происхождение». В свою очередь, медиаменеджер привел аргументы в пользу YouTube как агрегатора и партнера для создателей контента. «Для того, чтобы мы были успешными, нам нужны другие люди, которые будут создавать контент за нас. Наша миссия – показывать его пользователям по всему миру», – сказал Пина.

Профессионалы отмечают, что одним из главных трендов MIP London стал рост интереса к документальным сериалам, non-fiction- и non-scripted-форматам. Однако покупатели избирательны – по мнению руководителя отдела закупок и развития компании Journeyman Pictures Эммы Симпсон, они предпочитают неигровые проекты об экологических проблемах, технологиях, а также глубокие человеческие истории.

Последнее остается важным фактором и для игровых релизов. Директор по программам и закупкам скандинавской группы TV4 Media Катрин Вирник отметила, что на рынке все еще популярны эмоциональные и увлекательные человеческие истории – желательно актуальные и острые. «Мы ищем остросюжетные драмы и криминальные сериалы, которые не только составляют бόльшую часть нашей библиотеки, но и обеспечивают наивысшие рейтинги. Мы рассматриваем как долгоиграющие проекты, так и короткие мини-сериалы/ ивенты. Сейчас в тренде также американские процедуралы, и несмотря на то, что мы стремимся найти потенциальный хит, это очень рискованно, поскольку запуск нового шоу требует большой работы и рекламной активности», – подчеркнула она. Если говорить о форматах, то медиаменеджер предпочитает сильные реалити-шоу с брендом в названии: в частности, британские «Холостяк» и «Остров любви», а также их местные адаптации.

Со скандинавской коллегой согласилась и вицепрезидент по закупкам и копродукции немецкой ZDF Studios Ева Камин. Она заявила, что ТВ-организация Германии приобретает широкий спектр контента, однако наиболее популярными у аудитории остаются криминальные драмы. «Конечно же, мы также продолжаем искать первоклассные международные драматические проекты», – добавила она.

Гости рынка также заметили, что владельцы IP чаще стали продавать собственные привлекательные тайтлы напрямую вещателям вместо опционов на локальные адаптации разным производственным компаниям. Инсайдеры отмечают, что подобное, безусловно, случалось и раньше, однако сейчас тенденция только растет. Так, например, британская корпорация ITV недавно стала владельцем прав на популярное норвежское реалити The Box и выставила их на торги для местных продакшнов. По сюжету шоу, двенадцать знаменитостей оказываются помещенными в отдельные коробки, которые переносят их в самый эпицентр разнообразных испытаний. Помимо этого, в финале каждого эпизода паре участников приходится вступить в поединок, чтобы остаться в игре.

Разговор о популярности интеллектуальной собственности также зашел и на панели, посвященной будущему стриминговых сервисов. Ее модератор Джек Дэвисон из компании 3Vision заметил, что платформы все больше внимания уделяют уже существующим IP, а не оригинальным идеям – так, по его данным, в сезоне 2023-2024 годов сразу 43% сценарных шоу оказались адаптациями. Доля оригинальных концепций, в свою очередь, снизилась с 48% в 2018-2019 годах до 31%. Дэвисон подчеркнул, что этот сдвиг ярко отражает усилия стримингов по снижению рисков. Рассказывая о контентной стратегии на ближайшие три года, глава отдела телевидения Amazon Prime Video UK Ханна Блайт заявила, что сервис больше всего внимания уделяет поддержанию сбалансированной линейки с постоянным контентом – при этом важную роль в данный момент играют спортивные трансляции. В частности, она привела в пример футбольный матч «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид», который привлек 4 млн зрителей. Помимо этого, Amazon также все больше инвестирует в спортивные документальные проекты. Директор по контенту SkyShowtime в Великобритании Кай Финке, в свою очередь, добавил, что европейское совместное предприятие Comcast и Paramount Global не только старается показывать громкие франшизные проекты (вроде «Звездного пути», «Щенячьего патруля» и сериалов от Тейлора Шеридана), но и ищет более аутентичные для Европы шоу. Так, например, компания также обратила свой взор на спорт и сняла двухсерийный документальный фильм «Шмейхель», посвященный немецкому футболисту Петеру Шмейхелю.

Подводя итоги мероприятия, многие профессионалы индустрии заметили, что это был тихий рынок – бόльшая часть байеров посвятила свое время показам London TV Screenings. Были скрининги и в рамках MIP London, однако с каждым днем посетителей в зале отеля Savoy становилось все меньше и меньше. «Панели по форматам были чересчур базовыми и отчаянно нуждались в новой крови. А Дэвид Бекхэм… Самый популярный отзыв, который я слышала о его Q&A – что он очень горяч. Извините, но как мне продать формат исходя из этого? Самый главный вопрос – стоит ли приезжать сюда? Если рынок сможет привлечь людей, которые так или иначе не приехали бы на Screenings, то да, но мероприятию просто необходимо серьезное переосмысление. Не ожидаю, что этот рынок просуществует так же долго, как MIP TV», – написала в своей колонке основательница компании Glow Media и медиаменеджер Шивон Кроуфорд, которая работает с unscripted-форматами на протяжении двадцати лет.

Компания RX France уже подтвердила, что MIP London 2026 пройдет на тех же площадках, что и в этом году, однако рынку явно предстоит побороться за свое место под солнцем – некоторые ветераны MIP TV не захотели ехать в Лондон, предпочтя ему французский Лилль и грядущий фестиваль Series Mania, который пройдет с 21 по 28 марта

Фото: соцсети MIP London

14.03.2025 Автор: Илья Кувшинов