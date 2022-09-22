«Новый сезон», день четвертый: половое воспитание и дуэльный кодекс

«Лэйт найт скул» (Окко) — драматический сериал про проблемы современных школьников. Группа старшеклассников из московской школы начинает делать онлайн-шоу под названием Late Night School. Видео снимается по вечерам в школьном спортивном зале. В каждом выпуске подростки обсуждают насущные проблемы — секстинг, сталкинг, буллинг. Основной источник вдохновения для авторов «Лэйт найт скул» угадывается довольно быстро — это сериал Netflix «Половое воспитание». Сериал интонационно и стилистически пытается говорить с подростками на одном языке — в нем много специфического тинейджерского слэнга, замешанного на англицизмах. С помощью этого вокабуляра в конце каждой серии авторы читают целевой аудитории простую и доходчивую мораль о том, что такое хорошо и что такое плохо.

«Чёрная весна» (Start) — подростковая история, действие которой разворачивается в небольшом приморском городке. Жизнь нескольких школьников меняется, когда к ним в город из столицы для съемок рекламного ролика приезжает съемочная группа. Режиссер (Артем Ткаченко) соблазняет несовершеннолетнюю девушку (Анастасия Красовская), играющую в ролике русалку. Ее парень Мел (Глеб Колюжный) решает отомстить обидчику. Благодаря друзьям он добывает два старых дуэльных пистолета — с режиссером подростки решают поквитаться по дуэльному кодексу позапрошлого века.

Проект Сергея Тарамаева и Любови Львовой (ЗИМНИЙ ПУТЬ) — пока самый авторский сериал программы. Судя по двум сериям, режиссеров интересует в первую очередь не содержание, а игра с формой. Взыскательные зрители отметят максимально живую камеру, пристально следящую за героями, необычное в своей экспрессивности музыкальное сопровождение, неоново-кислотные цвета и другие аудиовизуальные фишки. Радуют в сериале и актерские работы. На сервисе Start «Черная весна» стартует 5 октября.

«Пансион» (ИВИ) — новый проект постановщика хорроров Святослава Подгаевского. Действие в сериале разворачивается в начале прошлого века. В женский пансион на отдаленном острове под видом новой воспитанницы приезжает девушка Полина (Стася Милославская). Ее цель — расследовать исчезновение родной сестры. Она начинает расследование, постепенно настраивая против себя не только управляющую пансиона (Виктория Толстоганова), но и других воспитанниц.

«Пансион» легко раскладывается на кирпичики-референсы. Сериал Подгаевского можно назвать миксом фильма Софии Копполы РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ с ОСТРОВОМ ПРОКЛЯТЫХ Мартина Скорсезе. Впрочем, в «Пансионе» нет ни тонкого психологизма, присущего работам Копполы-младшей, ни киногеничности шедевра Скорсезе. Пожалуй, наряду с проектом «С нуля», «Пансион» можно назвать наименее художественно убедительным сериалом среди уже показанных на фестивале. Он с трудом справляется с каждой из поставленных задач. Во-первых, не особо пугает. Во-вторых, как-то уж слишком топорно поднимает актуальные вопросы феминистской повестки.

Фильм ЭКСПРЕСС был показан на фестивале буквально за день до старта в прокате, с сегодняшнего дня его могут посмотреть все желающие. Фильм Руслана Братова — трагикомичный фарс с остросюжетным уклоном и южным акцентом. Жизнь обитателей маленького кавказского городка (Братов сам родом из Черкесска) вертится вокруг спортивного тотализатора. Обычный местный парень Саша Сосланов по кличке Сос (Лев Зулькарнаев) не может делать ставки сам - его счет давно заблокирован. Но можно найти кого-то другого, под чьи документы дадут карточку игрока. Таким компаньоном для Соса становится некто Олег (Сергей Ворожцов), который за использование своего паспорта получает 300 рублей. Сос делает ставку «экспресс» — если все восемь ставок совпадут, обладатель карточки получит миллион. На следующий день Сос теряет карточку, а его ставки оказываются выигрышными. Теперь у героя фильма всего трое суток, чтобы всеми правдами и неправдами вернуть выигрышный билет.

Премьера ЭКСПРЕССА состоялась на фестивале «Окно в Европу», фильм взял главный приз этого смотра. Поэтому на «Новый сезон» фильм Братова приехал в статусе одной из главных арт-мейнстримных премьер года. ЭКСПРЕСС — энергичное, смешное и по-своему самобытное кино, которое можно описать как сюжет раннего Гая Ричи, разыгранный в декорациях фильмов Владимира Битокова и Киры Коваленко.

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22.09.2022 Автор: Никита Никитин