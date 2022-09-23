«Новый сезон», день пятый: зовите санитаров

В пятый день фестиваля «Новый сезон» зрители смогли посмотреть проекты «13 клиническая», «Аврора», «Кунгур» и ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ.

Главный герой сериала «13 Клиническая» (ИВИ) – хороший хирург Кирилл (Данила Козловский), который узнает о смертельной опухоли в мозгу. Он решает потратить оставшееся у него время на злачные удовольствия. После этого другой врач отвозит ослабевшего Кирилла в уникальный врачебный центр по адресу Клиническая, 13, где изучают связь между медициной и сверхъестественным. Пораженный каким-то мистическим паразитом и потому вынужденный не выходить за пределы гигантской больницы, Кирилл начинает работать в уникальном медицинском НИИ, где в буквальном смысле творится какая-то чертовщина.

«13 клиническая» – сериал по сценарию Андрея Золоторева. Помимо Данилы Козловского в касте Виктория Исакова, Паулина Андреева и множество других звезд. Отношение к проекту у фестивальной публики сложилось преимущественно положительное – прежде всего благодаря необычному и удачному хай-концепту. Отдельное удовольствие доставляет узнавать все новые правила, по которым функционирует внутренняя механика фантастического госпиталя. Предлагаемая авторами картина реальности, где сохранить здоровье позволяет применение оберега, наверняка найдет отклик у самой широкой аудитории. К достоинствам проекта также следует отнести остроумные и хлесткие диалоги героев, заставляющие вспомнить о докторе Хаусе.

Хлесткими диалогами может похвастать и «Аврора» (more.tv и Wink) – новый сериал Романа Волобуева («Последний министр»). Его главная героиня – москвичка Саша Зорина (Елена Тронина), в детстве сыгравшая главную роль в народном суперхите. Карьера актрисы у Зориной, впрочем, не задалась – в наши дни она работает в службе психологической помощи по телефону и основательно прикладывается к бутылке. В какой-то момент героиня просыпается в съемной квартире и обнаруживает, что у нее случился провал в памяти длиной в несколько дней.

«Аврора» – исследование богатого внутреннего мира молодых барышень из столичной богемной тусовки. Тут много искрометных шуток, колких реплик и весьма точных наблюдений за жизнью референтной группы. Сюжет в первых двух сериях практически не двигается, сам сериал распадается на отдельные сцены. Некоторые из них вполне блестящие – как, например, гомерически смешной выход Анны Чиповской. Другое дело, что вся эта радость жизни – почти исключительно «для своих». Причем желательно чтобы эти самые «свои» были знакомы с живыми прототипами действующих лиц сериала. В противном случае есть риск выключить сериал в недоумении – именно оно было написано на лицах многих выходивших из зала зрителей. Но как нишевый продукт для четко очерченной целевой аудитории «Аврора» работает отлично.

Прямой противоположностью «Авроры» является детективный сериал «Кунгур» (Окко). В маленький рыбацкий поселок после отсидки за убийство родственника возвращается Егор (Евгений Морозов). Он намерен доказать, что никого не убивал, но для этого надо найти истинного виновника. Верх над детективной линией, впрочем, довольно быстро берет мелодраматическая – это еще и история о любовном треугольнике, который и стал причиной всех бед. «Кунгур» как влитой вписался бы в вечерний эфир канала ТВЦ – у него понятный старомодный формат, имеющий своих преданных поклонников среди возрастной аудитории.

Завершала программу дня премьера фильма ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ. Это в меру удачная попытка сделать на отечественном материале СОКРОВИЩЕ НАЦИИ – залихватский приключенческий боевик про поиски таинственного артефакта. В роли артефакта в данном случае полумифическая библиотека Ивана Грозного, которую ищут молодой столичный бизнесмен (Тихон Жизневский), его аутичный отец (Алексей Серебряков) и профессор филологии с внешними данными модели (Диана Пожарская). Противостоят им потомки кровавой польской шляхты, которые без хорошо придуманной мотивации охотятся за библиотекой со времен Смуты. Сверкающего глазами злодея играет Артем Ткаченко. Самый зрительский фильм фестиваля выйдет в прокат 27 октября (дистрибьютор – «Централ Партнершип») а позже пополнит библиотеку «ИВИ». Возможные кассовые ориентиры – «Супербобровы» (274 млн рублей) и «Миллиард» (410 млн рублей).

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

23.09.2022 Автор: Никита Никитин, Александр Нечаев