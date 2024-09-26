Поют все: итоги российского онлайн-проката в августе 2024 года

Главной полнометражной новинкой августа на российских стримингах стало музыкальное роуд-муви ТУР С ИВАНУШКАМИ. Картина с участием реальных «Иванушек» попала в четыре предоставленных рейтинга: «Иви», Wink, Okko и KION, и во всех она расположилась на первом месте.

В целом основной зрительский интерес в августе привлекли комедии, которые еще недавно были в прокате, а теперь переместились на платформы. Так, БАР «МОСКВАЧИКИ» возглавил топ фильмов Premier, на «Иви» стал третьим, а в Okko расположился на восьмой строчке. А БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ оказался на втором месте в обоих онлайн-кинотеатрах, где он доступен – это «Иви» и KION.

Настоящей сенсацией можно назвать внимание к новому фильму с Павлом Прилучным ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ. Он оправдал свое название в прокате, а на платформах появился лишь в конце месяца, 30 августа. И моментально оказался в десятках KION и Okko, на четвертом и седьмом местах соответственно.

В последний месяц школьных каникул актуальной оказалась семейная история МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ. Фильм о рыжей проказнице и ее подругах возглавил десятку Start, взял серебро на Okko и стал доступен на «Иви», стартовав с пятого места. Также в онлайн-кинотеатре Start вернул себе популярность ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ. Отечественное фэнтези оказалось на пятой строчке, подтверждая высокий рейтинг ожидания будущего сериала в рамках франшизы, «Последний богатырь. Наследие», рекламная кампания которого как раз активно развернулась в августе.

Среди зарубежных релизов выше всех в рейтинге поднялся экшн МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ – вторая строчка топа Wink. Фильм Гая Ричи подтянул за собой и предыдущий его релиз: на девятом месте на этой же платформе расположился ПЕРЕВОДЧИК. На «Иви» зрители предпочли пощекотать себе нервы триллерами на воде: ОПАСНЫЕ ВОДЫ и ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ оказались на восьмом и девятом местах соответственно. А на вторую строчку рейтинга Start взлетела вышедшая еще в мае экшн-драма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ, которая до этого в чарт этой платформы не попадала.

В сериальном сегменте премьеры августа возглавили практически все предоставленные чарты. Исключением стал KION, где в ожидании третьего сезона эротического триллера «Жизнь по вызову» на первом месте оказались предыдущие два. На второй строчке там инклюзивная драма «Она такая классная», которую платформа представляла на недавнем фестивале «Пилот». Участники этого смотра также стали лидерами по просмотрам в онлайн-кинотеатре Start, где вышла драма «Трудная» из вселенной проекта «Новенький», и в Okko с драмеди о молодых москвичках «Взрослые». Лидером стриминга Premier оказался не фестивальный, но социально значимый сериал о суррогатном материнстве «Пока не родила».

Среди пользователей Amediateka наибольшим вниманием был обласкан второй сезон «Дома дракона», который привлек просмотры и к исходному сериалу «Игра престолов». А вот два новых детектива, «План Б» и «Война Фойла», не смогли победить в борьбе за зрительское внимание хит «Настоящий детектив».

Фото: кадр со съемок фильма ТУР С ИВАНУШКАМИ

26.09.2024 Автор: Вероника Скурихина