Итоги российского онлайн-проката в январе 2024 года

В январе в предоставленных топах стримингов значительную долю мест заняли новинки, однако лидером чартов «Иви», Wink и Okko все равно осталась сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ. Первое место в рейтинге KION, в свою очередь, сохранил за собой детектив БЕЛЫЙ СПИСОК.

Что касается премьер, то тут можно отметить несколько проектов. В их числе – семейная лента ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ, которая завоевала серебро на KION, а также стала седьмой на «Иви» и восьмой на Okko. Существенных успехов добился спешл ЧЕБУРАШКА. ВЫХОДНОЙ: ему досталось первое место в десятке Start, второе – в рейтинге «Иви» и пятое – в чарте Okko.

В три предоставленных топа пробилась комедия НОВОГОДНИЙ ШЕФ. Среди зрителей «Иви» она стала третьей по популярности, среди аудитории KION и Okko – четвертой и шестой соответственно. Еще один праздничный релиз, ЕЛКИ 10, стал вторым в чарте Okko и замкнул пятерку лидеров «Иви». Трижды в чартах встречается комедия НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ: на шестом месте в рейтингах «Иви» и KION и на седьмом – в Okko. НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАНЮНИ смогли стать четвертыми на Okko и восьмыми – на Start. Комедия ОДНА ДОМА завоевала бронзу среди пользователей Okko и расположилась на четвертой строчке в чарте «Иви».

На фоне такой конкуренции более скромными результатами пришлось довольствоваться зарубежным релизам. Выделить среди них можно триллер ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ, которому достались пятое место в чарте KION и девятое – в рейтинге «Иви».

Сериальные новинки тоже воспользовались шансом привлечь публику за время новогодних каникул и в целом морозного января. Самым популярным многосерийным проектом на «Иви» стало «Золотое дно», третье место в чарте этой же площадки досталось продолжению «Нежности». На Wink бронзу завоевала фэнтези-комедия «Недетское кино». Среди зрителей Okko самым популярным сериалом в январе остался «Волшебный участок», при этом серебро досталось новому сезону «Предпоследней инстанции», бронза – фантастике «Очевидное невероятное», а шестое место в рейтинге – комедии «Как друзья Захара женили».

Пользователи Start в январе, разумеется, продолжили активно смотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте». На почетное второе место здесь забрался «Инспектор Гаврилов», а четвертая позиция досталась новому сезону «Медиатора». Самым успешным сериальным проектом KION в январе стал, в соответствии со своим названием, «Успешный».

Отдельно стоит отметить стриминг Amediateka, который в прошлом месяце смог порадовать своих зрителей сразу несколькими мощными релизами. Лидером чарта здесь стал новый сезон «Настоящего детектива», бронза досталась фантастике Halo, а четвертая строчка – детективу «Месье Спейд».

После столь насыщенного января график премьер на стримингах в феврале пока что выглядит более разреженным. Среди полных метров там явно выделяются мультфильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА (с 08.02), спортивная драма СТАЛЬНАЯ ХВАТКА (с 16.02) и экшн ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК, а среди сериалов – романтическая комедия «Саша и Питер» (с 14.02), шпионский триллер «ГДР» (с 16.02), комедийный экшн «Красный 5» (с 22.02) и мелодрама «Постучись в мою дверь в Москве» (с 12.02).

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

12.02.2024 Автор: Максим Острый