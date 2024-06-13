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Аналитика


Добрый наш приятель против первых людей: итоги российского онлайн-проката в мае 2024 года

Главной полнометражной новинкой месяца на стримингах стал «Онегин»

Главной полнометражной новинкой мая на российских стримингах стала экранизация романа Александра Пушкина ОНЕГИН от Кинокомпании братьев Андреасян. Картина попала в три предоставленных рейтинга. На «Иви» и Start ей досталось золото, на Okko – серебро.

Основным конкурентом ОНЕГИНА среди новинок выступила постапокалиптическая романтическая комедия АДАМ И ЕВА. Именно она возглавила десятку Okko. На «Иви» ей досталась четвертая строчка. Другая известная пара, МАСТЕР И МАРГАРИТА, по-прежнему держит высокие позиции сразу на трех платформах, причем на KION литературный блокбастер на первом месте. На «Иви» и Okko ему досталась в мае бронза.

9 мая обеспечило присутствие в топах сразу нескольким военным лентам. На «Иви» на вторую строчку взлетел ВОЗДУХ; на Wink картина Алексея Германа-младшего сохранила место в тройке лидеров. Там же на пятой позиции расположилась военная драма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР». Пользователи KION, в свою очередь, принесли ей бронзу в рейтинге этого стриминга.

Сохраняется зрительский интерес к музыкальной спортивной мелодраме ЛЕД 3. Бесспорный лидер апреля возглавил рейтинг у зрителей Wink и держится в топ-10 на KION. Из зарубежных релизов самыми удачливыми стали триллеры с участием «старых» звезд. Рассел Кроу восстанавливает память в фильме СПЯЩИЕ ПСЫ сразу в трех онлайн-кинотеатрах. На пятки ему наступает Майкл Китон, который память, напротив, теряет – ХИТМЕН: ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО также пробился в три чарта.

В сериальном сегменте не все майские премьеры смогли вытеснить с первых мест лидеров апреля. Справился с этим возглавивший десятку Start триллер «Красные линии» с Полиной Гагариной в главной роли. Это спин-офф популярного проекта «Бывшие», который вернул заодно интерес и к полнометражному фильму БЫВШИЕ. HAPPY END. Аналогичного успеха добилась новинка KION «Дядя Леша». Тимофей Трибунцев в главной роли в сочетании с любимым духом советской комедии не оставили равнодушными зрителей, которым не хватает доброго кино. У аудитории Premier наибольшей популярностью пользовался свежий «Универ. 13 лет спустя».

А вот ставка Okko на новый психологический триллер «Калимба» с Федором Бондарчуком сыграла лишь на серебро. Лидером на этой площадке остался новый сезон сериала «Чикатило». Еще один триллер, «Я знаю, кто тебя убил» со звездой МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ Юлией Снигирь, стартовал на Wink с третьего места. Комедия «Первый класс» также не смогла стать самым востребованным проектом у пользователей «Иви»: там золото досталось ретро-детективу «Горький 53», взлетевшему с четвертого апрельского места на первое майское.

У пользователей Amediateka наибольшим вниманием пользовался добравшийся до официального релиза в России вестерн «Сын» с Пирсом Броснаном.

Фото: кадр со съемок фильма ОНЕГИН

13.06.2024 Автор: Вероника Cкурихина

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