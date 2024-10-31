Олигарх на трассе: итоги российского онлайн-проката в сентябре и третьем квартале 2024 года

В сентябре на стримингах стали доступны все самые успешные комедии лета. В первую очередь это хит для взрослой аудитории ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ и семейная лента НЕ ОДНА ДОМА.

Комедия перевоспитания с Павлом Прилучным возглавила рейтинг на всех четырех платформах, где была представлена – «Иви», Wink, Okko и KION. Это стало логичным продолжением кинотеатрального успеха ВОДИТЕЛЯ-ОЛИГАРХА. Фильм с популярным блогером-подростком Миланой Хаметовой занял первое место лишь на Start, где у него не было такого мощного конкурента. На «Иви» и на Okko лента НЕ ОДНА ДОМА стала второй, на Wink – третьей, а на KION – пятой.

Третья новинка в том же жанре, КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ с Алексеем Чадовым, заняла третье, четвертое и седьмое места на KION, Okko и «Иви» соответственно. Волна интереса к развлекательному кино подхватила июльский цифровой релиз БАР «МОСКВАЧИКИ»: на Premier фильм второй месяц подряд удерживает лидерскую позицию, на «Иви» и Okko у него бронза. Музыкальное роуд-муви ТУР С ИВАНУШКАМИ тоже сохранило присутствие в топах четырех стримингов: наибольшей востребованностью фильм пользуется на Wink, переместившись с первого места лишь на второе. На Okko у него пятое место, на KION – седьмое, на «Иви» – девятое.

Особняком стоит рейтинг Start. В связи с выходом сериала по франшизе ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ в топ-10 с пятой строчки на вторую поднялся фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, а на пятую пробился ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, который за последнее время в чартах площадки не появлялся. Похожая картина сложилась и на KION. Флагманский проект платформы, сериал «Жизнь по вызову», привлек внимание к документальным фильмам ЖИЗНЬ ПО ВЫЗОВУ. МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД (четвертое место) и ЖИЗНЬ ПО ВЫЗОВУ. ДОК (десятое место).

Слишком большого интереса к зарубежным релизам в сентябре не наблюдалось. Тем не менее триллер ОСТРОВ БЕССМЕРТНЫХ нашел свою аудиторию на «Иви», заняв там четвертое место, а на Wink второй месяц подряд активен экшн Гая Ричи МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (восьмое место).

Что касается сериальных премьер сентября, то каждая платформа достойно представила свои ориджиналсы. Лидерами по просмотрам стали проекты, которые в промоматериалах проходили как самые ожидаемые премьеры сентября. На «Иви» вышла новая экранизация детективного романа Юлиана Семенова «Противостояние», Wink показал всем историю создания группы «Комбинация», Okko представил психологический триллер «Трасса», на Start из двух долгожданных релизов лучше себя показал второй сезон проекта «Жить жизнь» (впрочем, и времени у него было больше, чем у «Последнего богатыря»). KION также представил продолжение своего хита – «Жизнь по вызову 3», а на Premier лидером оказался новый сезон комедии «Просто Михалыч». Фэнтези «Последний богатырь. Наследие» одновременно стартовало на Start и Okko, и в обоих онлайн-кинотеатрах заняло второе место. А проект СТС «Костя – Вера» вышел одновременно на трех площадках. Продолжение известного сериала «Воронины» заняло шестое место на «Иви» и Wink, а на Okko оказалось на строчку ниже. На «Амедиатеке» сохраняется устойчивый интерес к сериалу «Дом дракона», второй сезон которого стартовал в конце июня.

В целом картина просмотров за квартал не сильно отличается от сентябрьской. Летние месяцы и начало учебного года собирали перед экранами семьи целиком. Поэтому в лидерах оказались комедии и семейные ленты, такие как ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (золото на «Иви» и KION, серебро на Okko, бронза на Wink), ТУР С ИВАНУШКАМИ (первое место на Wink, второе – на «Иви» и KION), НЕ ОДНА ДОМА (пятое место на «Иви», девятое – на Okko) и МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (первое место на Start, пятое – на Okko, шестое – на «Иви»). Лидером квартала на Okko стал эксклюзивно представленный на платформе семейный блокбастер СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Среди сериалов можно выделить активизировавшуюся в топах турецкую мелодраму «Зимородок»: у нее пятая строчка на «Иви». А лидерами на Start и KION стали все те же проекты «Жить жизнь» и «Жизнь по вызову», которые зрители пересматривали в ожидании новых серий.

Фото: кадр из фильма ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ

31.10.2024 Автор: Вероника Скурихина