Три кота в Артеке: БК подводит итоги российского онлайн-проката в июне и первой половине 2022 года

В июне как в репертуаре онлайн-кинотеатров, так и в зрительском поведении определенно проявилось некоторое оживление. Во-первых, достаточно ярко выступили сразу несколько российских новинок. Так, комедия АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ возглавила чарты Wink и IVI, а триллер КАЗНЬ замкнул тройку лидеров рейтинга Okko и попал еще в две десятки. Не отстала от них военная картина 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ, которая заполучила бронзу в чарте Wink и смогла пробиться в топы Okko и «Кинопоиска». Отметим также успех мультфильма ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: на его счету вторая строчка в Wink, шестая – на «Кинопоиске» и восьмая – на Okko. Кроме того, комедия РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА смогла возглавить чарт Kion, а ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ стали самым востребованным проектом на Okko и Start.

Во-вторых, среди независимых зарубежных релизов ожидаемо уверенно начала свой онлайн-прокат фантастическая экшн-комедия ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ. Ей удалось стать первой в чарте «МегаФон ТВ», третьей – на «Кинопоиске» и шестой – на Okko. Эротическая лента ЭСКОРТНИЦЫ получила серебро от аудитории Kion и замкнула пятерку лидеров Okko. Дважды в чарты смог пробиться детектив МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА.

Наконец, заметное влияние на распределение сил в предоставленных рейтингах оказали голливудские релизы, перешедшие в подписку. Второе место в чарте IVI занял экшн KING’S MAN: НАЧАЛО, а пятая позиция на этой же площадке досталась триллеру АЛЛЕЯ КОШМАРОВ. Трижды в чартах встречается мультфильм ЭНКАНТО, дважды – ЗВЕРОПОЙ 2.

Пресс-служба «МегаФон ТВ» так комментирует итоги первого полугодия: «Второй квартал оказался намного интереснее первого тем, что его результаты было почти невозможно предсказать ввиду всем известных событий. Поэтому можно выделить две параллельные тенденции: с одной стороны, пользователи пересматривали или досматривали старый контент, с другой – отдавали предпочтение неожиданным тайтлам, которые в прежних условия не «выстрелили» бы. Зрителивсе еще охотно смотрят семейные ленты от мейджоров (ЗВЕРОПОЙ 2, ЭНКАНТО, БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД), оказавшиеся прощальным взмахом ушедшей эпохи, но признаки угасания интереса тут уже налицо. Зато неожиданно хорошо себя показали такие разные релизы, как экшн категории B ТЮРЬМА СУПЕРЗЛОДЕЕВ, артхаусный ГЕРОЙ и, конечно же, главный инди-хит весны ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ».

Что касается сериалов, то здесь главная тенденция связана с турецким контентом: от локальных успехов он постепенно перешел к доминированию в чартах. Флагманом выступает проект «Постучись в мою дверь», он присутствует в семи из десяти предоставленных рейтингов, причем в чартах IVI и Wink он стал первым, а в рейтингах Kion, «Кинопоиска» и «МегаФон ТВ» ему досталась вторая строчка.

Пресс-служба more.tv следующим образом резюмирует эту тенденцию: «Своевременная ставка основных игроков на собственное производство продолжает оправдывать себя. В то же время остается важным наличие диверсифицированного контентного предложения, которое в нашем случае всегда было дополнено не только премиальными зарубежными эксклюзивами и более легкими эфирными форматами, но и долгоиграющими широкими проектами не студий-мейджоров, например, из Турции. В сложившихся условиях на рынке лицензирования иностранного контента стало более заметно смещение внимания аудитории в том числе в сторону последних, с учетом набирающего обороты их распространения».

Среди российских сериальных новинок июня достаточно уверенно стартовало «Заключение». Сериал замкнул тройку лидеров в рейтинге IVI и пробился в чарт «Кинопоиска». На Kion с третьей строчки начал работу проект «Женщина в состоянии развода», а в чарт Okko вошли июньские новинки «Записки отельера. Гельвеция» и «Маша, давай!». Вторую строчку в чарте Wink завоевал «Киллер», он же стал шестым на «Кинопоиске». На Premier с третьего места стартовало «Детективное агентство Мухича». Среди проектов, появившихся в онлайн-кинотеатрах весной, отметим стойкость Amore More, который поднялся на первую позицию в рейтинге Kion, «Нулевого пациента», добившегося лидерства на «Кинопоиске», и «Двух холмов», сохранивших первую строчку в десятках «МегаФон ТВ» и Start, а также «Эпидемии 2», оставшейся самым востребованным сериалом на Premier.

Что касается лидеров по итогам полугодия, то здесь российский контент чувствует себя более чем уверенно. Среди полнометражных релизов ему принадлежит тридцать строчек в семи предоставленных чартах. При этом отечественные картины возглавили пять из этих десяток. В сериальном секторе превосходство еще более заметно: на долю российских проектов приходится в общей сложности 58 строк из 95-ти.

Программный директор онлайн-кинотеатра Start Михаил Клочков комментирует: «В очередной раз доказала свою устойчивость наша контентная стратегия, в который мы сделали главную ставку на сериалы, фильмы собственного производства и отечественные проекты. Из 20 тайтлов, попавших в топ Start, 17 – наши ориджиналсы, 19 – российского производства. Так, за шесть месяцев этого года мы успешно выпустили оригинальные проекты «Два холма» (лучший запуск 2022 года), «Карамора», «Смычок», МНОГОЭТАЖКА и другие». Впрочем, Клочков обещает не ограничивать репертуарную политику платформы исключительно российским контентом: «Слияние с «МегаФон ТВ», а также сотрудничество с мировыми дистрибьюторами позволили нам значительно расширить каталог фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Start. Состоялись релизы таких проектов, как ЧЕРНЫЙ ЯЩИК, ЛЮБОВНИКИ, «Постучись в мою дверь», «Дьявольский судья» и многих других. Возможно, они тоже займут однажды свое место в топе – как французский сериал «Киберсталкер» в этот раз».

В июле в онлайн-кинотеатрах появится еще несколько успешных отечественных релизов, в том числе МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (с 07.07) и МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (с 28.07). Среди зарубежных картин обращают на себя внимание ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (с 13.07) и ТОЧКА КИПЕНИЯ (с 23.07).

Полные списки самых популярных тайтлов в российских онлайн-кинотеатрах в июне и первом полугодии 2022 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», который все подписчики получили в пятницу, 8 июля. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

14.07.2022 Автор: Максим Острый