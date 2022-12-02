Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2022 года

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в ноябре 2022 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Лидером в минувшем месяце стала новая режиссерская работа Оливии Уайлд НЕ БЕСПОКОЙСЯ, ДОРОГАЯ. Мировая премьера картины состоялась в сентябре во время Венецианского кинофестиваля. Уже 7 ноября релиз стал доступен на платформе HBO Max. На второе место рейтинга поднялась новая экранизация одноименного романа НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН, премьера которой состоялась на Netlix в конце октября. Замыкает тройку лидеров комедийный детектив СМОТРИТЕ, КАК ОНИ БЕГУТ с Сэмом Рокуэллом и Сиршей Ронан в главных ролях.

Следом идет хоррор ВАРВАР с Джорджиной Кэмпбелл и Биллом Скарсгардом. Также в первую пятерку вошла мелодрама БИЛЕТ В РАЙ, в которой главные роли сыграли Джулия Робертс и Джордж Клуни.

В райтинг также попали фильмы, добравшиеся до российского проката: комедия НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ (в прокате с 21 июля, цифровой релиз состоялся 1 декабря), боевик ПОКЕРФЕЙС Рассела Кроу (в прокате с 17 ноября) и криминальный триллер В ЭФИРЕ с Мэлом Гибсоном (в прокате с 3 ноября).

Топ-10 cамых популярные фильмов у российских пиратов в ноябре:

1. НЕ БЕСПОКОЙСЯ, ДОРОГАЯ

2. НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

3. СМОТРИТЕ, КАК ОНИ БЕГУТ

4. ВАРВАР

5. БИЛЕТ В РАЙ

6. ЧЕРНЫЙ АДАМ

7. НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ

8. ПОКЕРФЕЙС

9. В ЭФИРЕ

10. В ДУХЕ РОЖДЕСТВА

Полный список самых распираченных кинофильмов в ноябре 2022 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 2 декабря. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

02.12.2022 Автор: Виолетта Палий