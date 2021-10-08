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Аналитика


Названы самые популярные у пиратов фильмы в сентябре 2021 года

Летние кинотеаральные премьеры и онлайн-релизы

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в сентябре 2021 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Самым популярным фильмом у пиратов в первом осеннем месяце этого года стало ВРЕМЯ М. Найт Шьямалана, цифровой релиз которого состоится только 14 октября. В отечественных кинотеатрах картина вышла 22 июля, при этом летом в пиратских топах ВРЕМЯ не фигурировало. 

Вторую строчку занял боевик КЕЙТ, премьера которого состоялась на Netflix 10 сентября. Замыкает тройку лидеров детективный триллер с Джеймсом МакЭвоем ИСЧЕЗНУВШИЙ, премьера которого прошла в США на платформе Peacock 15 сентября. Такое положение дел может отразиться на российском прокате картины — ее премьера запланирована на 14 октября. 

В топе вновь оказался один из главных хитов 2021 года – ФОРСАЖ 9, который пробился в пиратский топ в августе, через несколько месяцев после старта в кинопрокате. 

  1. ВРЕМЯ / OLD
  2. КЕЙТ / KATE
  3. ИСЧЕЗНУВШИЙ / MY SON
  4. ФОРСАЖ 9 / F9: THE FAST SAGA
  5. Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ / ICH BIN DEIN MENSCH
  6. ЗОНА 414 / ZONE 414
  7. БЕСКОНЕЧНОСТЬ / INFINITE
  8. ВУАЙЕРИСТЫ / THE VOYEURS
  9. ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ / WAY DOWN 
  10. БАЛ БЕЗУМНЫХ ЖЕНЩИН / LE BAL DES FOLLES

Полный список самых распираченных кинофильмов сентября можно будет увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 8 октября. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

08.10.2021 Автор: БК

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