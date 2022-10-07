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Аналитика


Названы самые популярные у пиратов фильмы в сентябре 2022 года

Фильмы с Идрисом Эльбой, «Тор: Любовь и гром» и многое другое

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в сентябре 2022 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Рейтинг самых распираченных релизов минувшего месяца возглавила фэнтезийная мелодрама ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ, которая также является одним из самых кассовых зарубежных фильмов 2022 года после ухода голливудских мейджоров. В российский прокат картина вышла 8 сентября.

На второй строчке расположился триллер ВЫШКА, стартовавший в кинопрокате 11 августа и вышедший на онлайн-платформах 28 сентября. Замыкает тройку лидеров кинокомикс ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ. Следом идет мюзикл ПИНОККИО с Томом Хэнксом в одной из главных ролей, премьера которого состоялась 8 сентября на видеосервисе Disney+. Приключенческий триллер ЗВЕРЬ с Идрисом Эльбой занял пятое место в рейтинге. 

Десятка самых популярных у российских пиратов фильмов в сентябре 2022 года:
1. ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ
2. ВЫШКА
3. ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ
4. ПИНОККИО
5. ЗВЕРЬ
6. БАНДИТ
7. БЫСТРЕЕ ПУЛИ
8. ТАМ, ГДЕ РАКИ ПОЮТ
9. САЛУМ
10. ДВОЙНОЙ АГЕНТ

Полный список самых распираченных кинофильмов в сентябре 2022 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 7 октября. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

07.10.2022 Автор: БК

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